Lula anuncia PL para salário mínimo: 'Acima da inflação em todos os anos'

Durante pronunciamento para o Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL) para que o reajuste do salário mínimo seja feito acima da inflação do mercado em todos os anos daqui para frente. A partir desta segunda-feira (1/5), a remuneração mínima de trabalhadores e aposentados será de R$ 1.320.