Ciro Nogueira ironiza aumento de R$ 18 no salário mínimo: 'O PT é isso aí'

Ciro Nogueira comparou salário de R$ 1.320 com o de dirigentes da Petrobras (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Ciro Nogueira (PP-PI) ironizou a convocação do governo para o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (30/4), às 20h, quando deve ser anunciado o novo salário mínimo de R$ 1.320. O valor representa um aumento de R$ 18 e fica acima da taxa de inflação.













Lula convoca cadeia nacional de TV para anunciar aumento de R$ 18 para o salário mínimo . O companheiro-presidente da Petrobras teve salário aumentado para R$ 165 mil. Ou seja, o aumento do salário mínimo é menos de 5 minutos do salário da companheirada. O PT é isso aí”, disse Ciro Nogueira.





Na verdade, o aumento do salário dos administradores da empresa inicialmente era de 43,9%, porém o governo barrou esse percentual e conseguiu negociar com o Conselho de Administração um valor de 9%, aprovado na quinta-feira (27/4). Com isso, o salário de Prates passa a ser de R$ 126 mil - antes era R$ 116 mil.





Apesar da remuneração do presidente da Petrobras ainda ser 95 vezes maior do que o novo salário mínimo, Ciro Nogueira também foi lembrado por internautas de que o governo Bolsonaro nunca aprovou um aumento real acima da inflação.