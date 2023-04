Bolsonaro é recebido com festa em feira de agronegócio

A presença de Bolsonaro foi confirmada pelo Partido Liberal (PL) que afirmou que o presidente de honra da legenda terá a companhia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo com a tradicional cerimônia de abertura sendo cancelada após polêmica com o Governo Lula.





Nesta edição de 2023, a Agrishow 'desconvidou' a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), na abertura do evento, ao ter chamado Bolsonaro. A situação causou um mal-estar com o executivo federal e fez com que o Banco do Brasil cancelasse o patrocínio ao evento.









Leia também: 'Lula saiu, de Portugal, maior do que é', diz embaixador O ministro afirmou ao blog da jornalista Andréia Sadi, no G1, que a organização da Agrishow queria constrangê-lo politicamente, ao adiar sua participação para um dia depois da de Bolsonaro. "Eles [organizadores da Agrishow] não desceram do palanque", disse o ministro ao blog.





Bolsonaro na Agrishow

Bolsonaro chegou em Ribeirão Preto (SP) na tarde deste domingo (30/4) (foto: Carla Zambelli/Twitter/Reprodução) Na feira, Bolsonaro encontrou o lugar ideal para dialogar com sua base de apoiadores do agronegócio. Durante seu mandato, o ex-presidente marcou presença nas duas edições da Agrishow, em 2019 e 2022 - o evento foi interrompido devido a pandemia de COVID-19.





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a Ribeirão Preto, em São Paulo, na tarde deste domingo (30/4), e foi recepcionado por milhares de apoiadores. Em clima de eleição, vestidos de verde e amarelo e camisas da seleção brasileira, o público entoou o clássico “mito” e atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com gritos de “ladrão”.