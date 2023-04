'Lula saiu, de Portugal, maior do que é', diz embaixador

Embaixador Raimundo Carreiro destaca que reaproximação entre Brasil e Portugal é fundamental para os brasileiros em solo lusitano (foto: TCU/Flicker)

Lisboa — A despeito de todas as polêmicas em torno de declarações referentes à guerra da Rússia com a Ucrânia e dos protestos da extrema-direita, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu maior do que é de sua visita de cinco dias ao país europeu. "Houve ganhos tanto do ponto de vista econômico, com o fechamento de vários acordos, quanto do político, pois resultou na reinserção do Brasil como potência no debate internacional. O Brasil voltou a ter voz", afirma.





O embaixador assinala que o estreitamento dos laços entre Brasil e Portugal é fundamental, dado o crescimento do número de brasileiros em território luso. Com a concessão automática das autorizações de residência, processo que passou a vigorar em 13 de março último, a comunidade de cidadãos legalizados do Brasil vivendo no país europeu saltou de 233 mil, em dezembro de 2022, para quase 340 mil. "Temos muitos projetos em comum, seja na economia, seja na educação, na saúde e na cultura", destaca.