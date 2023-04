Lula sobre protestos em Portugal: 'Cena de Ridículo. Um papelão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou os protestos contra ele em Portugal, por deputados do Chega, partido da extrema-direita do país europeu, como "uma cena ridículo" e um "papelão".Na manhã desta terça-feira (25/4), enquanto Lula discursava na Assembleia da República, deputados interromperam sua fala e exibiram placas com as frases: 'lugar de ladrão é na prisão' e 'chega de corrupção'.