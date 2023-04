Manifestantes protestam contra Lula em Portugal: 'Ladrão'

Manifestantes protestam na Assembleia da República, onde Lula discursa em Portugal (foto: Vicente Nunes/CB/D.A PresS) Lisboa - Centenas de manifestantes se reuniram na manhã desta terça-feira (25/4) para protestar contra a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia da República. O movimento foi organizado pelo Chega, partido de extrema-direita, que tenta se consolidar como força política em Portugal. A legenda é a terceira maior do Parlamento, com 12 deputados. - Centenas de manifestantes se reuniram na manhã desta terça-feira (25/4) para protestar contra a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia da República. O movimento foi organizado pelo Chega, partido de extrema-direita, que tenta se consolidar como força política em Portugal. A legenda é a terceira maior do Parlamento, com 12 deputados.

Manifestantes se reúnem na Assembleia da República, onde Lula discursa na manã desta terça em Portugal



Aos gritos de Lula ladrão, os manifestantes - a maioria, brasileiros evangélicos - não se conformam com a presença do petista no parlamento. https://t.co/44c4tYlssg pic.twitter.com/X7BThpBHEq %u2014 Correio Braziliense (@correio) April 25, 2023





Apoiadores de Lula também estão presentes nas ruas, mas em menor quantidade. O braço do PT fez uma convocatória como contraponto aos ultradireitistas. Temendo uma onda de violência, a polícia montou um forte esquema de segurança no entorno do Parlamento. Até o momento, não houve nenhum incidente.