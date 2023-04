Lira sobre Bolsonaro: 'Talvez seja melhor cabo eleitoral do que candidato'

Arthur Lira foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu mandato (foto: Marcos Corrêa/PR)

Na avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa vir a ser melhor sendo cabo eleitoral para as eleições presidenciais de 2026, do que candidato novamente.