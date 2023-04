'Nome aos bois': Bolsonaro entra na música dos Titãs que cita Hitler

Na volta da formação clássica dos Titãs após 30 anos com a turnê “Encontro”, o grupo se mantém fiel ao repertório original que remete ao período dos anos 80. No entanto, algumas letras precisaram ser atualizadas para os dias atuais e este foi o caso da canção “Nome aos bois”, de 1987.

A gente sabia (e torcia muito) que o reencontro com os Titãs poderia trazer Nome aos Bois de volta aos palcos. Isso não só aconteceu como a música ganhou uma adaptação: o nome do radialista Afanásio Jazadji saiu para entrar o nome do ex-presidente da República Bolsonaro. + pic.twitter.com/FgZY9ffSKx

A música veio na sequência do show em que o grupo traz a veia mais roqueira, com Nando Reis nos vocais. A faixa “Nome aos bois”, lançada no álbum "Jesus não tem dentes no país dos banguelas", traz uma manifestação política da banda. A letra foca em elencar figuras reacionárias, alinhadas direta ou indiretamente com o fascismo.