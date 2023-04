Bolsonaro vai a Agrishow mesmo com cerimônia de abertura cancelada

Cerimônia de abertura foi cancelada, mas não impediu a presença de Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR - 25/4/2022) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará na abertura da Agrishow 2023, nesta segunda-feira (1º/5), mesmo com a cerimônia que teria sua participação cancelada. A presença foi confirmada pelo Partido Liberal (PL) que afirmou que o presidente de honra da legenda terá a companhia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.









Ao blog da jornalista Andréia Sadi, no G1, o ministro afirmou que a organização da Agrishow queria constrangê-lo politicamente, ao adiar a sua participação para um dia depois da de Bolsonaro. "Eles [organizadores da Agrishow] não desceram do palanque", disse.





A situação fez com que o Banco do Brasil retirasse o patrocínio do evento. A medida ocorre por ordem da Secretaria de Comunicação Social. O atual ministro-chefe da pasta, Paulo Pimenta, alegou em entrevista à GloboNews que o evento vai se tornar um palanque político para Bolsonaro.

Bolsonaro é figura marcada na Agrishow

Durante seu mandato como presidente, Bolsonaro foi figura marcada na feira em Ribeirão Preto (SP), discursando nas edições de 2019, a última antes da pandemia, e em 2022. Na feira, o ex-presidente encontrou um local para dialogar com a base dos seus apoiadores do agronegócio e fez discursos acalorados.