Justiça nega recurso de Nikolas Ferreira em processo contra Duda Salabert

Nikolas foi processado por falas transfóbicas quando ainda era vereador, em 2020 (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou com recurso contra a condenação em que precisa pagar indenização por danos morais à deputada Duda Salabert (PDT-MG), no entanto, na quinta-feira (27/4), a justiça negou o pedido. O parlamentar bolsonarista foi condenado por falas transfóbicas feitas em 2020.









Em 2020, quando foi eleito vereador em Belo Horizonte, Nikolas concedeu uma entrevista ao Estado de Minas onde afirmou que chamaria a também vereadora Duda Salabert de ele. "Eu ainda irei chamá-la de 'ele'. Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é ", afirmou o parlamentar.





Em outra entrevista, também ao EM, o político afirmou que não temia ser processado por não reconhecer Duda como mulher, e respondeu: “É biologia. Eu não estou falando algo que eu acho. Ele é um homem. E é importante deixar claro que não existe nenhuma criminalização com relação à biologia”, disse.





No entanto, no processo que correu na 33ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte , argumentou-se que, por Duda Salabert se apresentar há anos como mulher, tendo alterado seu nome e mudança para o gênero feminino, as declarações de Nikolas ao EM "esbarram no direito à honra, à dignidade e à autodeterminação da autora".





Nas redes sociais, Duda voltou a comemorar a condenação do colega de Câmara dos Deputados. “Nikolas Ferreira PERDEU novamente! Por falas transfóbicas, terá que me pagar R$ 80 mil + juros diários. Entrou com recurso da decisão e perdeu mais uma vez!! Bom domingo a todaS famíliaS (no plural, sempre)”, celebrou.