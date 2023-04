Lula ainda não confirma presença em evento do Dia do Trabalhador

Lula já esteve presente em outras edições do ato, onde discursou para o público (foto: Ricardo Stuckert/Reprodução)









Apesar da dúvida, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) confirmou que estará ao lado do presidente no evento. A Central Única dos Trabalhadores, em publicação na última quinta-feira (27/4), também confirmava a presença do petista. O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), mas até o momento não obteve retorno.





O que se sabe sobre o Dia do Trabalhador é que Lula fará um pronunciamento em rede nacional na noite deste domingo (30/4) , às 20h. A expectativa é que o chefe do executivo confirme o aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 e anuncie a nova faixa de isenção do IR para R$ 2.640. As medidas devem ser publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na manhã deste 1º de Maio.

Enquanto isso, Bolsonaro vai a evento do agro

Enquanto não se tem a definição sobre a presença de Lula em ato com seus eleitores em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já confirmou presença em evento do agronegócio para esta mesma segunda-feira, na feira da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (SP).





A presença de Bolsonaro foi confirmada pelo Partido Liberal (PL) que afirmou que o presidente de honra da legenda terá a companhia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mesmo com a tradicional cerimônia de abertura sendo cancelada após polêmica com o Governo Lula.





Bolsonaro chegou à cidade na tarde deste domingo (30/4) e foi recepcionado por milhares de apoiadores. Em clima de eleição, vestidos de verde e amarelo e camisas da seleção brasileira, o público entoou o clássico “mito” e atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com gritos de “ladrão”.





