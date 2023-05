Lula sobre fake news: 'Foi a verdade que derrotou o ex-presidente'

Lula pediu para que os apoiadores fiquem espertos com a mentira e não compartilhem desinformação (foto: TV Brasil/Reprodução)









O presidente ainda lembrou dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, no 8 de janeiro, ao que ele chamou de tentativa de golpe.





Enquanto isso, a Câmara dos Deputados se prepara para votar o Projeto de Lei 2630/2020, nesta terça-feira (2/5). Popularmente conhecida como “PL das Fake News”, a proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, um mecanismo de regulação da internet.





O Projeto de Lei torna obrigatória a moderação de conteúdo na internet para que sejam identificadas, excluídas ou sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado criminoso. Já os aplicativos de mensagem deverão trabalhar para limitar a distribuição massiva de mensagens.





O núcleo Bolsonarista na Câmara dos Deputados faz forte oposição à proposta e à bancada do Partido Liberal (PL), a maior da casa, em sua totalidade deve votar contra o texto. A Frente Parlamentar Evangélica (FPE) também declarou nesse sábado (29/4), em nota pública, que orienta seus membros a votarem contra o Projeto de Lei.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou seus apoiadores para virarem “soldados” contra as fake news. Durante discurso no ato unificado das centrais sindicais, nesta segunda-feira de Dia do Trabalhador (1º/5), no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ele afirmou que não é possível deixar que a mentira continue prevalecendo no Brasil.