O ex-presidente foi recebido por uma multidão de apoiadores, que gritavam o clássico "mito". O evento acontece em Ribeirão Preto (SP). No evento, apoiadores cumprimentaram e ovacionaram Jair Bolsonaro.

É a primeira vez que Bolsonaro participa de um evento com apoiadores desde que retornou ao Brasil, no dia 30 de março. O evento também marca o reencontro com o governador Tarcísio, que foi ministro do ex-presidente, mas chegou a declarar que nunca foi 'bolsonarista raiz'.

Nesta edição de 2023, a Agrishow 'desconvidou' a participação do ministro da Agricultura , Carlos Fávaro (PSD), na abertura do evento, ao ter chamado Bolsonaro. A situação causou um mal-estar com o executivo federal e fez com que o Banco do Brasil cancelasse o patrocínio ao evento.