Tarcísio, ex-ministro de Bolsonaro: 'Nunca fui bolsonarista raiz'

Governador eleito de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que "nunca foi bolsonarista raiz". Em entrevista à CNN, Tarcísio disse que não pretende entrar em uma guerra "ideológica" em seu governo e alegou que apenas compartilhava das ideias do presidente.









O governador eleito defende a "pacificação do país" e disse que um dos erros do governo Bolsonaro foi entrar em conflito com o Poder Judiciário. Tarcísio afirma que, durante seu mandato, vai conversar com ministros do STF.

"O Brasil está muito tenso e dividido. Precisa pacificar. Outro dia morreu o (ex-governador) Fleury. Eu coloco lá uma mensagem nas redes sociais para confortar a família. Trata-se de um ex-governador do estado que eu vou governar. E recebo críticas, Depois, tinha um evento em que teve um jantar com ministros do STF, STJ, TSE e do TCU. E, na divisão das mesas, me botaram ao lado do ministro Barroso. Queriam que eu me levantasse e saísse? Sou governador eleito de São Paulo. Vou conversar com ministros do STF", declarou.