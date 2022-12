Cristina Kirchner: 'Se Bolsonaro fosse mulher já estaria preso'

Vice-presidente da Argentina é acusada de corrupção e alega que mulheres são mais perseguidas (foto: Reprodução) A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirmou que se o presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse mulher, já estaria preso, pois mulheres são muito mais "perseguidas" quando ocupam cargos de poder.









Para a vice-presidente, as mulheres são "infinitamente mais atacadas" e comparou a situação com a do presidente Jair Bolsonaro.

"Sou mulher, esse é o problema. Se eu gritar, "histérica, ela está gritando, louca, louca". Se é homem, ele é forte. Se o Bolsonaro, em vez de homem, fosse mulher, já estava preso, já estava preso", declarou a vice-presidente.