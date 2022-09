Kirchner sofre tentativa de atentado na Argentina, e brasileiro é suspeito

Brasileiro tenta assassinar vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner (foto: Reprodução)

%uD83D%uDD34 Esta es la persona que quiso matar a Cristina Kirchner



-Es un hombre de 35 años, de origen brasileño.

-Su nombre es Fernando Sabag Montiel.

-Tendría antecedentes por portación de armas. pic.twitter.com/NFQNwSoAce %u2014 C5N (@C5N) September 2, 2022

Um brasileiro foi preso nesta quinta-feira (1/9) ao tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.O ministro de Segurança do país vizinho, Aníbal Fernández, disse à imprensa local que o suspeito se chama Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos. A policia o prendeu posteriormente.Fernando mirou a arma para o rosto da vice-presidente e puxou o gatilho, mas não ocorreu o disparo. Ela se agachou na hora, tentando se proteger.De acordo com a imprensa local, a arma utilizada era uma pistola calibre 38.Em março de 2021, o homem foi detido no país por portar uma faca de 35 centímetros.