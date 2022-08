Bolsonaro termina debate criticando governos de Argentina, Chile e Colômbia

Jair Bolsonaro (PL) crítica governos de esquerda na América Latina (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Jair Bolsonaro (PL) encerrou o debate deste domingo (28/8) com críticas a governos de esquerda da América Latina. E disse que a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamado por ele de "ex-presidiário", e a aliança com o vice Geraldo Alckmin (PSB) representam a "união de tudo que não presta".Bolsonaro declarou ainda que Lula apoiou os últimos governos venezuelanos, criticou os governos de Alberto Fernandéz, na Argentina, Gabriel Boric, no Chile, e Gustavo Petro, na Colômbia, empossado neste mês. Já Daniel Ortega, da Nicarágua, foi criticado pelas recentes polêmicas de persseguição à democracia.O petista pediu direito de resposta após a fala do presidente e disse que a razão pelo qual ele foi preso foi para que "ele se elegesse presidente da República".

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.





Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.