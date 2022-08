Ciro para Bolsonaro: 'Você corrompeu suas ex-esposas e seus filhos'

Ciro Gomes (PDT) afirmou na noite deste domingo (28/8), durante o debate da, que Jair Bolsonaro (PL) corrompeu as ex-esposas e os filhos. A resposta no encontro entre os candidatos à Presidência da República aconteceu após declaração de Bolsonaro sobre uma fala de Ciro.

"Vinte anos atrás eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária e que foi minha mulher por 18 anos. Já me desculpei por isso um milhão de vezes, isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que estou falando, Bolsonaro . Estou falando da sua falta de escrúpulos. Você corrompeu todas as suas ex-esposas, todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos, essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula ", disse Ciro.