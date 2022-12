Comentarista da Jovem Pan chama general de 'melancia' e 'frouxo'

Comentarista chamou general de "comunista" (foto: Reprodução/Redes Sociais) O comentarista da Jovem Pan Paulo Figueiredo Filho, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou o General Soares, Comandante Militar do Sul, de "frouxo" e "melancia" nas redes sociais. A declaração foi dada após uma suposta reunião do general com um grupo de militares em que o comentarista foi mencionado.

"Melancia" seria uma referência a oficiais supostamente comunistas ou favoráveis à esquerda, porque seriam "verdes e amarelos por fora e vermelhos por dentro".

.

"General Soares, Cmt Militar do Sul, obrigado pela menção a mim na reunião com a tropa, nesta sexta. Seus comandados tem tanto apreço pelo senhor e sua frouxidão, que vieram (vários) me dar detalhes do que foi dito - que terei prazer de compartilhar com o Brasil em vídeo. Selva!", disse.

Na publicação, uma internauta disse ao comentarista que não estava entendendo os "ataques" às Forças Armadas. Figueiredo respondeu alegando que estava "defendendo" as Forças Armadas, "a pedido de outros militares".





"Se críticar general melancia é 'ataque às FFAA', então critica a ministro do STF é ataque à democracia... Se decida. Eu estou defendendo as FFAA - a pedido de outros militares - destes comandantes frouxos", escreveu.

