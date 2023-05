Michelle Bolsonaro comparece ao casamento de Nikolas Ferreira

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) compareceu ao casamento do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que ocorreu nesse domingo (30/4). Nikolas se casou com Lívia Bergamim Orletti e a cerimônia foi realizada no interior do Espírito Santo.





Bolsonaro não foi

Veja alguns dos momentos registrados por Michelle:

Michelle Bolsonaro registrou momentos da cerimônia e compartilhou nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais)