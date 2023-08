Após sinalizar recuo em confissão de Mauro Cid, advogado nega ameaças

440

Advogado também afirma que não está sendo pressionado a recuar (foto: Reprodução/GloboNews)

O advogado Cezar Bittencourt, que faz a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, em entrevista para a GloboNews, nesta quinta-feira (18/8), sinalizou que o cliente não irá confessar o mando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da venda ilegal de joias que pertenciam ao acervo da União.









As jornalistas então perguntaram se o homem estaria recebendo ameaças pelo recuo, mas ele negou. “Não. Não recebi ameaça nenhuma, apenas faço o meu trabalho”, disse.





Ele também afirma que ninguém o mandou recuar sobre a possível confissão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. “Cezar Bittencourt não recua naquilo que ele fala, naquilo que ele é. Ninguém me pressiona dessa forma. Ninguém me mandou recuar, nem ninguém me mandou falar. Eu falo quando acho que devo”, disse.