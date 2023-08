Bolsonaro em BH: apoiadores de Lula e bolsonaristas se encontram na ALMG

Movimento dos populares foi acompanhado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Pessoas que se identificam com as ideias propostas pelo campo da direita e da esquerda se reuniram em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na tarde desta segunda-feira (28/8), enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebia o título de cidadão honorário do estado. Bolsonaristas, estudantes e sindicalistas apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontraram na praça que fica em frente ao local para protestar ou apoiar.