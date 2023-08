Zema despenca em ranking digital após fala sobre o Nordeste

440

Zema caiu para a terceira posição, atrás de Raquel Lyra (PSDB-PE) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), despencou no índice de Popularidade Digital (IPD) analisado pela empresa de pesquisa Quaest após defender que os estados do Sul e Sudeste se unam para conquistar o espaço de protagonismo nacional que, segundo ele, hoje ocupado pelos estados do Norte e Nordeste.









Zema retornou para a terceira posição do ranking com 30,08 pontos, atrás da pernambucana Raquel Lyra (PSDB) e do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que ocupam a segunda (35,24) e primeira (71,92) posições respectivamente. O IPD é calculado por um algoritmo que coleta e processa 152 variáveis das principais plataformas digitais, como Fama, Engajamento, Presença Digital.





Apesar de ter se retratado, dizendo que sua proposta de união entre as regiões não era para diminuir outras, Zema parece em “queda livre ”, apenas 0,5 ponto na frente do quarto colocado, Helder Barbalho (MDB-PA).





A Quaest também analisou a mobilização digital sobre as declarações de Zema, com menções das redes sociais de 5 a 7 de agosto. Ao todo, foram 178 mil menções sobre o assunto, 64% das mensagens foram em tom crítico e 36% endossando o governador mineiro.





(Com informações da Folha de S.Paulo)