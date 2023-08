Declaração de Zema recebe críticas de outros mineiros

O governador Romeu Zema voltou às manchetes nacionais nesta semana após a repercussão causada pela entrevista em que tornou a falar sobre a necessidade de união de estados do Sul e do Sudeste frente ao Norte e Nordeste do país para articulação política e participação na divisão de verbas da União. Analisadas pelos críticos como novas declarações de teor preconceituoso e separatista, a reação às falas foi ampla e reúne políticos de diferentes espectros ideológicos, além de instituições que representam o Nordeste brasileiro.

O Estado de S. Paulo” no sábado, Zema reclamou do que considera descaso público com o Sul e Sudeste e voltou a Em entrevista ao jornal “” no sábado, Zema reclamou do que considera descaso público com o Sul e Sudeste e voltou a sustentar suas reclamações no fato de que as regiões reúnem 56% da população brasileira . Segundo ele, ambas convivem com uma discrepância entre a arrecadação promovida pelos estados aos cofres da União e as cifras que retornam em investimentos públicos.





“Temos feito o mesmo trabalho com os senadores de nossos estados e o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite, de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada [...] Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década”, disse Zema.





Zema tem falado sobre o tema especialmente desde o lançamento do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (Cosud), em cerimônia no início de junho, em Belo Horizonte. Na ocasião, o discurso de mobilização de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também foi marcado por polêmicas e reações em repúdio. Desta vez, novos atores saíram em defesa da integração nacional e até mesmo de uma decantada tradição conciliatória da política mineira.









"Infelizmente, o governador Zema, talvez por não ter se expressado da forma adequada, acabou por criar mais problemas do que as soluções que busca. Sempre precisamos e muitas vezes contamos com alianças com outras regiões, em especial o Nordeste brasileiro [...] Minas nunca foi antagônica às regiões mais pobres do país, até porque fazemos parte delas, muito menos imaginou liderar esse antagonismo. É preciso corrigir rapidamente a rota para não sermos, a partir de agora, vítimas de retaliações que não precisamos. Temos uma longa e importante agenda de interesse do estado para tratar e excluir possíveis parceiros nessas tratativas, como sugere a fala do governador, será, ao final, um grande desserviço ao nosso estado", comentou o parlamentar.





O presidente do Congresso, senador de Minas Rodrigo Pacheco (PSD), é outro parlamentar que criticou. Ele citou Juscelino Kubitschek, que foi prefeito de BH, governador e presidente da República, para se referir a uma tradição de unificação nacional pregada por políticos mineiros. “ Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da união nacional”, escreveu Pacheco em suas redes sociais.

''É inaceitável que um governador de um estado tão importante como Minas Gerais estimule discursos preconceituosos. Somos um só povo e precisamos nos unir em busca de um mesmo objetivo: acabar com a injustiça social e construir uma sociedade mais empática'' -Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press - 9/5/23)

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), também condenou a fala de Zema. O ex-senador, que se aliou a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições e hoje integra a Esplanada dos Ministérios do petista, considerou a manifestação do governador “absurda” e concluiu sua manifestação de repúdio nas redes sociais dizendo que é hora de descer do palanque e “trabalhar de verdade”.

“Quero até mesmo acreditar que foi por ingenuidade ou talvez por ignorar a própria Constituição Brasileira. No radicalismo não existe equilíbrio, governador. É inaceitável que um governador de um estado tão importante como Minas Gerais, estimule discursos preconceituosos. Somos um só povo e precisamos nos unir em busca de um mesmo objetivo: acabar com a injustiça social e construir uma sociedade mais empática. Chega de divisão. Chega de estimular Direita contra Esquerda e Esquerda contra Direita”, escreveu no Twitter.





Divergência

Parlamentares de oposição a Zema classificaram as declarações como manifestações xenofóbicas e até mesmo racistas. Houve recordação, por exemplo, de que 249 cidades mineiras integram a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e recebem recursos advindos do órgão. Um exemplo de cidade mineira que integra a Sudene é Teófilo Otoni, cujo prefeito Daniel Sucupira (PT) classificou a postura de Zema como promotora de um “apartheid social”.

“Não me surpreende, haja vista que ele reproduz as práticas patrimonialistas do século 18. Ele disfarçou sua postura bolsonarista no período eleitoral para agradar aos eleitores de centro e parte da esquerda, mas tão logo acabou a eleição, ele retornou ao bolsonarismo. O governador, quando propõe essa política de ‘apartheid social’, não está considerando a importancia de 44% do território de Minas, que é o do grande norte. Como já dizia Guimarães Rosa, essa região tem características econômicas, territoriais e culturais similares ao povo nordestino”, disse Sucupira ao EM.





A diretoria-executiva do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Minas Gerais, legenda que faz parte da base de Zema na Assembleia Legislativa do estado, também se manifestou ontem, por meio de nota. O documento aponta que o comportamento do governador, qualificado como ‘hostil e desrespeitoso’, dificulta a relação do estado no cenário nacional. “Travestido de defensor de interesses do povo mineiro, o governador Romeu Zema, a partir das suas últimas manifestações, cria um clima de divisão no país e insere Minas Gerais em um contexto de polarização política que o PSB de Minas Gerais não consegue ver como positivo. A falta de tato político do governador não gera apenas tensões, mas também provoca o isolamento de Minas, além de ser passível de punição qualquer declaração contra o princípio federativo do Estado democrático de direito”, diz a nota.