Bia Kicis não reconhece deputada e pede que polícia a retire de comissão

440

Deputada queria retirar pessoas que não fossem parlamentares da comissão (foto: Myke Sena / Câmara dos Deputados)

Numa gafe, a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) não reconheceu a deputada Fernanda Pessoa (União-CE) durante uma audiência pública numa comissão da Câmara, nesta quarta-feira (9/8), e determinou que a Polícia Legislativa a retirasse do plenário. A bolsonarista não conhecia a colega e decidiu expulsar a parlamentar da Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela deputada do PL.

A decisão de Kicis era para retirar não parlamentares da tumultuada sessão, onde a ministra da Saúde, Nísia Trindade, era ouvida. "Estava aqui observando e tem presentes que não são parlamentares. Vou pedir que se retirem. Vou pedir à Polícia Legislativa a conduzir amigavelmente. Por favor, tem uma senhora de blazer rosa, mexendo no celular", disse Kicis, se dirigindo à colega, que estava sentada junto a outros deputados.

Pessoa, então, se apresentou: "Sou deputada". Kicis, sem graça, se desculpou e pediu perdão por não tê-la reconhecido. Mas parlamentares governistas já se manifestavam contra a decisão de Kicis e criticaram e ironizaram a bolsonarista. "Presidente, a senhora quer retirar uma deputada da sala?", disse o petista Bohn Gass (PT-RS).

Pessoa, novamente usou a palavra. "Me senti realmente ofendida. Represento o estado do Ceará e fui a mais votada do nosso partido no estado", afirmou, para aplausos de petistas e de outros governistas.