PRF abre investigações contra ex-diretor-geral Silvinei Vasques

Silvinei Vasques é ex-diretor da PRF e é investigado sob suspeita de interferir nas eleições de 2022 (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que abriu três processos administrativos disciplinares para apurar a conduta do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques e a suposta interferência nas eleições de 2022. A investigação ocorre paralelamente às investigações no Supremo Tribunal Federal (STF).





Em nota, a PRF informou que colabora com a PF para investigar as denúncias de interferência nas eleições de 2022 por parte do ex-diretor-geral, com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da instituição, como o número de veículos fiscalizados e multas aplicadas nas rodovias federais.

Confira a íntegra da nota

"Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a Operação Constituição Cidadã, que resultou na prisão do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, ocorrida na manhã desta quarta-feira (9), em Florianópolis (SC), e no cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF), determinados pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





O Corregedor-Geral da PRF, Vinícius Behrmann, acompanha a operação, desde o início da manhã, na Sede da Polícia Federal, em Brasília. A PRF colabora com as autoridades que investigam as denúncias de interferência do ex-diretor-geral no segundo turno das eleições para a Presidência da República, em 30 de outubro de 2022, com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da instituição, como o número de veículos fiscalizados e multas aplicadas nas rodovias federais.





Paralelamente às investigações no STF, foram abertos três processos administrativos disciplinares, no âmbito da PRF, para apurar a conduta do ex-diretor-geral. Os procedimentos foram encaminhados à Controladoria-Geral da União (CGU), órgão com competência para apurar a conduta do ex-diretor-geral da PRF."