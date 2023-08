Prisão de Silvinei: web recupera vídeo de eleitores de Lula criticando PRF

440

Nosso bom dia especial para esse CAMARADA aqui pic.twitter.com/k448Ou5UqT %u2014 Jairme (@jairmearrependi) August 9, 2023

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso preventivamente pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (9/8), em operação que investiga interferência no segundo turno das eleições. Após a divulgação da apreensão, as redes sociais resgataram um vídeo em que eleitores do então candidato a presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) falam que foram a pé para o local de votação após terem sido impedidos de passarem uma rodovia por conta de uma blitz da corporação.

No dia 30 de outubro, data do pleito entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), a PRF realizou diversas blitz, principalmente em cidades da Região Nordeste, onde o petista tinha vantagem sobre o então presidente nas pesquisas de intenção de voto.

Silvinei Vasques era o líder da PRF no segundo turno, quando foram realizadas blitze que atrapalhariam eleitores de Lula a chegar aos locais de votação (foto: EVARISTO SA / AFP e redes sociais)

Foi apontado que as operações ocorreram como uma tentativa de impedir que os eleitores de Lula conseguissem chegar a tempo ao local da votação. Em depoimento à CPMI dos atos golpistas, Silvinei negou que a corporação tenha tido essa intenção.

Porém, no vídeo que circula nas redes, dois homens, que dizem ser do Maranhão, afirmam ter ido caminhando para o local de votação.”Bolsonaro urubu, aqui é os eleitores do Lula andando a pé, 25 km, para ir votar, porque você botou a Federal aqui no povoado para proibir de votar no Lula”, fala um deles. Os homens não são identificados.

Em seguida, ele dispara uma série de xingamentos a Bolsonaro e destaca que é apoiador do petista. “Nós vota [sic] é pro Lula, e você vai sair daí, peste”, diz o homem. Os dois riem e sugerem que, após Lula assumir a presidência, Bolsonaro iria preso.

“Cabelo liso, tu vai para o inferno. Lula vai tomar-te a vaga e te botar para sentir o gosto da quentinha também, peste”, começa. Após, ele diz que os amigos tiveram a moto parada na blitz da PRF. “Para tu tomar vergonha e não botar o diabo de polícia, que polícia tem mais o que fazer em outro serviço e não botar pra prender a moto alheia no dia da votação. Tá é com medo”, diz.