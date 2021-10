Influenciadores mineiros dão dicas de como fazer sucesso nas redes sociais

Enaldinho, Gustavo Tubarão, Isaías Silva, Pequena Lo e Thiago Tizzy sobre como se tornar influenciadores digitais de sucesso (foto: Divulgação)

Influenciador digital é um termo cada vez mais em alta. O que começou para alguns apenas como um hobby nas redes sociais, hoje se tornou trabalho em tempo integral. E, para quem está começando, virar referência não é tarefa fácil. Conversamos com os mineiros mais populares no TikTok e no Instagram para pegar dicas para iniciantes, falar sobre tendências e como lidar com o sucesso.



Pequena Lo

Pequena Lo viralizou pela primeira vez com o vídeo sobre o filme High School Musical (foto: Arquivo pessoal)



“Quando eu vou gravar, anoto umas palavras. Aí, já sei como vai ser o vídeo, mas o roteiro mesmo não costumo fazer. É bem corrido. Eu começo de manhã e teve dias que eu parei de trabalhar às duas da manhã”, comenta. Entre os milhares de vídeos que já produziu, ela considera este abaixo um de seus favoritos.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Lorrane Silva (@_pequenalo)

Isaías Silva

Isaías viu no TikTok a oportunidade de investir em sua carreira de ator (foto: Rudi Silva/Divulgação)



O mineiro de Sete Lagoas conta que tem o sonho ou, como prefere falar, o objetivo de se tornar ator e considera esse sucesso nas redes sociais uma porta que se abriu para sua carreira. “Eu pensei: ‘Tô’ aqui em Sete Lagoas, Minas. Como eu vou para o Projac, para o Rio de Janeiro? Eu vou criar uma audiência e vou ter notoriedade, me acostumar com a arte e a gente vai se adaptando lá na frente. Então, meu objetivo agora é ser ator, fazer séries e filmes”, comenta.



Esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais a identidade de seu trabalho é a criação de personagens que ele interpreta e fazem aparições constantes nos vídeos, como a Rayane. Ela é protagonista dos vídeos favoritos de Isaías, na série Malokeira, criada por ele para discutir temas importantes na sociedade, como relação tóxica e suicídio. Confira abaixo o primeiro episódio.



Thiago Tizzy

Com vídeos bem humorados, Thiago Tizzy tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais (foto: Arquivo pessoal)



Para Tizzy, existem duas principais dicas para conseguir crescer nas redes sociais. A primeira delas é ter ambição: planejar e acreditar de verdade no próprio trabalho. A segunda recomendação envolve não se abalar com haters, normais no início. Segundo ele, esse processo de descrédito, seja por comentários nos vídeos, seja por falta de apoio da família e amigos, é comum a todos que já começaram algum dia. Mas, segundo Tizzy, se a primeira dica for seguida, não se importar com isso ficará mais fácil. Thiago Garcia Peixoto, o Thiago Tizzy, também usa o humor em situações do dia a dia para seus vídeos, que no TikTok têm mais de 4 milhões de seguidores. “Comecei para ser grande, para a pessoa parar na rua, me reconhecer, tirar foto comigo. No começo, todo mundo zuava, mas, depois que você estoura, todo mundo vem te procurar.”Para Tizzy, existem duas principais dicas para conseguir crescer nas redes sociais. A primeira delas é ter ambição: planejar e acreditar de verdade no próprio trabalho. A segunda recomendação envolve não se abalar com haters, normais no início. Segundo ele, esse processo de descrédito, seja por comentários nos vídeos, seja por falta de apoio da família e amigos, é comum a todos que já começaram algum dia. Mas, segundo Tizzy, se a primeira dica for seguida, não se importar com isso ficará mais fácil.



Um dos vídeos mais famosos de Tizzy é a sequência “Quando eu for pai”, na qual ele encena algumas situações que ele imagina ocorrendo com ele quando tiver um filho. Mas o vídeo favorito dele é esse aí:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Thiaguin (@thiagotizzy)

Enaldinho

Uma febre entre as crianças, Enaldinho conta que começou a fazer vídeos por diversão (foto: Divulgação)



O fenômeno de Belo Horizonte já trabalha com internet desde a época de escola, quando começou a gravar, mas conta que foi depois de muitas tentativas que conseguiu acertar o estilo de seus conteúdos. Aos 23 anos, Enaldo Lopes de Oliveira Filho, o Enaldinho, é um dos maiores influenciadores digitais brasileiros da atualidade. Com uma carreira consolidada no YouTube, o mineiro investiu também em outras redes sociais, reunindo atualmente quase 30 milhões de seguidores ao combinar todas elas.O fenômeno de Belo Horizonte já trabalha com internet desde a época de escola, quando começou a gravar, mas conta que foi depois de muitas tentativas que conseguiu acertar o estilo de seus conteúdos.



“Acredito que erros de gravação e um ‘amadorismo na produção’ aproximam o público dos criadores. Em uma época eu tentei contratar uma equipe de TV para produzir meu canal, dobrei o gasto, contratei diretor, dois câmeras e no primeiro mês dessa tentativa os vídeos ficaram bonitos, mas não estavam dando certo. Não era o que o pessoal queria ver”, comenta.



Essa proximidade entre o criador de conteúdo e o público está, inclusive, entre as dicas dadas por ele para quem queira ser influenciador. A aproximação, mostrando que o produtor de conteúdo é “gente como a gente”, juntamente com uma constância nas postagens que favoreça o algoritmo da plataforma, são o caminho do sucesso, segundo Enaldinho.



Com uma alta frequência de vídeos diários (3 por dia somente no YouTube), ele conta que várias vezes os vídeos menos planejados são os que estouram. Um de seus maiores sucessos no canal, feito segundo o influencer em 30 minutos apenas, comprova isso.



Gustavo Tubarão

Mineiro raiz, Gustavo Tubarão encontrou seu lugar nas redes sociais sendo autêntico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



“Trabalho com internet desde que eu consegui minha independência financeira. Tinha largado o direito para fazer teatro, que era meu sonho. Aí, a internet deu certo e eu saí do teatro porque não conseguia manter as duas coisas”, explica.



Para quem deseja seguir o mesmo caminho, Tubarão ressalta a importância de ter um diferencial em meio aos outros para se destacar, mas admite que isso pode levar algum tempo. Por isso, dá uma segunda dica: não desistir, pois quanto mais conteúdo, maior a chance de viralizar.



Nascido no Sul de Minas, em Cana Verde, suas origens fazem parte de seu trabalho na internet e de sua identidade. Seu primeiro vídeo a viralizar foi um que fez com a avó. A gravação mostra trechos de conversas com ela, que não deixa barato e dá respostas cortantes para o neto. O combo de sotaque mineiro e avó engraçada foi certeiro para estourar nas redes.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Tubara%u0303o %uD83E%uDD88 (@ogustavotubarao)

(*)Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves