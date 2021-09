Vimos com exclusividade o novo clipe de Clara x Sofia e falamos com elas

Still do videoclipe que será lançado amanhã (17) (foto: Alexandre Stehling/ Divulgação) Juntas há cinco anos, o duo de música pop belo-horizontino Clara x Sofia conta com exclusividade ao podcast Pouquinho novidades que estão preparando para os fãs. Nesta sexta-feira (17/9), elas lançam a música “fala (tô te querendo)”, uma colaboração com a presença da paulistana Clara Valverde. O clipe foi gravado pelo Centro de Belo Horizonte à noite.





“Fala (tô te querendo)” é sobre mulheres empoderadas que sabem o que querem e vão em busca das suas vontades. “É uma música de muita vontade e a mensagem que a gente passa com ela é de uma menina cheia de vontade e por que não ela mesma não ir atrás das vontades dela?”, afirma Clara.









A locação do clipe reforça as vontades femininas. Dirigido por duMonte, o vídeo se passa nas ruas do Centro de BH e é inspirado na nouvelle vague, movimento artístico e contestatório do cinema francês. A proposta dos cenários em meios de transporte é trazer essa ideia de deslocamento e uma dinâmica para contar a história.





Clara Câmpara no still do videoclipe que será lançado amanhã (17) (foto: Alexandre Stehling/ Divulgação) “A Clara Valverde estava dentro do Uber e queriam um lugar bem urbano para mostrar ela andando entre os carros. Clara está no metrô, que é muito lindo e é um cenário pronto. A música tem uma coisa mais leve, mas queríamos dar mais sensualidade e a gente vê muito isso na rua à noite, nas luzes, nas cores”, conta Sofia.





Sofia Lopes no still do videoclipe que será lançado amanhã (17) (foto: Alexandre Stehling/ Divulgação) Confira o vídeo de nossa entrevista com Clara x Sofia e outras novidades sobre o lançamento da música “fala (tô te querendo)”.









Parceria com Clara Valverde

A música com a cantora Clara Valverde, dona do hit “Samba do moço bonito”, surgiu com uma amizade de Instagram. “Admiro muito o trabalho dela desde que ouvi, já comecei a seguir. Eu ia cutucando, os fãs também ajudavam e viam um flerte da parte dela. Fizemos essa música, gravamos e pensamos que estava faltando alguma coisa”, conta Clara.





O início da carreira

A parceria de Clara e Sofia ocorreu meio por acaso, um encontro desses que eram para acontecer. Elas estavam em um happy hour, quando foram convidadas por um amigo em comum para “dar uma palinha” juntas. “A vontade (de seguir na música) foi alimentada pelos anos, porque nós duas já cantávamos, de hobby, cada uma na sua vida. Quando um amigo chamou a gente para cantar e, a partir daí, nunca mais nos separamos”, conta Sofia.









O início foi movido pelo hobby, mas permanecer juntas foi uma escolha consciente, principalmente quando decidiram lançar músicas autorais, projeto iniciado no fim de 2019.





A sintonia entre as cantoras é visível, até terminar as frases uma da outra ocorre. Mas Clara diz que desde o início houve uma grande simpatia entre elas. “A primeira vez que ensaiamos, saímos, cantamos e foi muito agradável. Tanto musicalmente, porque eu tenho uma voz mais aguda e Sofia tem uma voz mais grave, quanto na vida também; As personalidades são muito complementares e agregadoras”.





Versões renovadas

Voltando às raízes como grupo de cover, Clara x Sofia lançaram uma versão repaginada de “Tremendo vacilão”, música de 2006, da cantora Perlla, e aproveitaram para lançar um clipe bem inspirado na estética do início dos anos 2000. “Quando gravamos e gostamos do resultado da música, resolvemos fazer um clipe e foi um dos mais fáceis que gravamos, porque foi só nós duas pela cidade com a CyberShot (linha de câmeras bastante comum à época)”, conta a dupla.