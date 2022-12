Fundação de Educação Artística chega aos 60 anos em 2023

A pianista Berenice Menegale, presidente da Fundação de Educação Artística, que abriga atualmente em sua sede duas exposições, sendo uma de fotografias (foto: Alexandre Guzanshe /EM/D.A Press)

“Uma entidade independente, que se dedica à formação musical e à promoção cultural, chegar aos 60 anos é algo raro, talvez único no Brasil.” É com essa observação que Berenice Menegale dimensiona a importância da Fundação de Educação Artística (FEA), da qual foi uma das criadoras, em 1963. Esse marco das seis décadas, no entanto, está cravado num momento delicado no que diz respeito à questão financeira da entidade. “Uma entidade independente, que se dedica à formação musical e à promoção cultural, chegar aos 60 anos é algo raro, talvez único no Brasil.” É com essa observação que Berenice Menegale dimensiona a importância da Fundação de Educação Artística (FEA), da qual foi uma das criadoras, em 1963. Esse marco das seis décadas, no entanto, está cravado num momento delicado no que diz respeito à questão financeira da entidade.









Com o projeto que viabiliza seu pleno funcionamento travado na Secretaria Especial de Cultura, entretanto, não há garantia de que se possa contar com esses patrocínios no próximo ano, o que comprometeria uma programação especial que está sendo planejada para celebrar os 60 anos da FEA, prevista para o mês de maio.





Algumas ações estão sendo desenvolvidas para que seja possível ao menos dar continuidade às atividades regulares. Uma delas é a campanha de doações para as bolsas de estudo que a Fundação oferece desde sua criação. O período de contribuições de pessoas física e jurídica, com dedução do Imposto de Renda, foi encerrado na última terça-feira e, segundo Berenice, os resultados foram bons.





Ela diz que essa arrecadação garante a realização dos cursos e a manutenção das bolsas de estudo nos primeiros meses do ano. “O programa com os alunos bolsistas sempre foi uma prioridade para a Fundação, porque nosso trabalho de formação de músicos tem um apelo muito forte entre a população jovem e carente de recursos”, diz.





Ela aponta que outra ação desenvolvida no sentido da obtenção de recursos é a Seja Amigo da Fundação, que pretende atrair ex-alunos e pessoas que acompanham e apreciam o trabalho da FEA para que façam parte da Associação de Amigos da Fundação - Flama, que faz contribuições financeiras regulares.





Retomada das atividades

“Mas para realizar um bom trabalho durante todo o ano precisamos da aprovação do nosso projeto pela Lei Rouanet, que está parada. Estamos aguardando a retomada das atividades no novo governo, esperando que o Ministério da Cultura seja reerguido. Precisamos que o projeto seja liberado para poder captar junto aos patrocinadores”, diz.





O problema é que, ainda que essa aprovação ocorra no início do próximo ano, o calendário seria desfavorável para uma captação em tempo hábil. Uma saída possível para levar a cabo a programação de 60 anos em maio é tentar aprovar na Lei Estadual de Incentivo à Cultura um projeto com esse direcionamento específico, com um valor menor.





A despeito de todas as dificuldades, Berenice considera que há, sim, o que comemorar. “Nossa resistência vem da convicção que temos de que fazemos um trabalho muito importante, que atende a uma parcela significativa de jovens carentes. Celebramos o fato de estarmos há seis décadas propiciando a jovens que querem ser músicos, que têm aptidão, essa possibilidade”, ressalta.





Projeto de bolsas

Ela aponta que vários ex-bolsistas estão atualmente fazendo cursos de aperfeiçoamento no exterior. “Comemorar os 60 anos passa por isso, por conseguir manter esse projeto de bolsas e reforçar outras áreas em que atuamos, como a música de câmara, um gênero muito importante ao qual a Fundação se dedica há muitos anos”, cita.





O aprimoramento da parte técnica da sala Sergio Magnani, onde são realizados os concertos regulares – como a série Manhãs Musicais –, se insere nesse âmbito. Berenice destaca que ela é considerada, pelos músicos que por lá já se apresentaram, uma das melhores do país para a música de câmara. “É pequena, comporta 200 pessoas, mas tem uma acústica primorosa. Queremos deixá-la ainda mais perfeita para apresentações”, observa.





Apesar de todas as adversidades enfrentadas ao longo dos últimos tempos, a pianista considera que o balanço que se pode fazer deste ano que vai chegando ao final é positivo – sobretudo em comparação com 2021, quando vários dos cursos que eram oferecidos tiveram que ser fechados por falta de alunos e de recursos.





Formação instrumental

“Este ano pudemos contar com os patrocínios da Vale e da Cemig. Sem eles não conseguiríamos ter reagido da maneira que reagimos”, aponta. Ela destaca, entre as conquistas de 2022, a realização de um projeto de formação instrumental para 70 jovens carentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





“Foi maravilhoso, com uma carga horária expressiva e nove opções de instrumentos que os alunos podiam escolher. Eles tiveram, também, auxílio alimentação e vale-transporte. Foi um projeto muito bem construído, que demonstrou um aproveitamento excepcional. Queremos continuar, porque criamos expectativas nesses jovens.”





A retomada presencial e regular da série Manhãs Musicais, que conta com um público cativo, foi outra conquista, segundo Berenice. Ela aponta, também, a promoção de diversos eventos culturais e pedagógicos nas periferias da cidade e a realização da tradicional Semana de Música de Câmara.





Preservação de memória

“Foi um ano muito rico, e estamos fechando bem, com a sede muito bonita, porque tem duas exposições em cartaz aqui, uma reunindo cinco artistas pintores e outra de fotos”, cita. Segundo a artista, a FEA avançou também no que diz respeito ao investimento na difusão de seu acervo de partituras. Criar uma estrutura forte para a área de preservação de memória da entidade, da música brasileira e da música latina, de forma geral, é uma prioridade, segundo diz.





Ao longo desses 60 anos de existência, a FEA tem reunido e arquivado preciosos acervos a ela destinados por seus fundadores, professores e artistas, conforme afirma Berenice. Com o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, foi possível dar início à digitalização e disponibilização desse material, a começar pelo legado de Sergio Magnani.





Morto em 2001, o maestro deixou para a Fundação, da qual também é um dos fundadores, documentos pessoais sobre sua vida e trajetória profissional, uma significativa coleção de programas de sala, partituras de ópera e de música sinfônica, libretos e o registro de seu trabalho de restauração de partituras do período de música colonial mineira.





Digitalização do acervo

“Queremos reforçar essa questão dos acervos em 2023. O de Sergio Magnani já está todo disponível no site da Fundação. Os outros ainda não estão digitalizados, mesmo assim muitos músicos e pesquisadores vêm consultá-los. Quem quer conhecer mais a nossa música tem esse material à disposição”, afirma.





Ela considera que a FEA se firmou, durante essas seis décadas de existência, como um polo de cidadania, inovação e diversidade, que viu passar por seus corredores artistas conhecidos e reconhecidos pela singularidade de seu trabalho, como Uakti, Titane e O Grivo, entre muitos outros. Também formou professores de música das principais universidades mineiras, alguns com carreira artística ou acadêmica internacional.





Instada a apontar as passagens memoráveis desse percurso de 60 anos, Berenice diz que a própria criação da entidade foi um deles. Ela aponta que o intuito dos fundadores da FEA era dar à cidade uma lufada de renovação no ensino da música, tanto do ponto de vista estético quanto pedagógico, alinhada a uma programação cultural de que a capital mineira carecia.





Eventos renovadores

“Desde o primeiro ano oferecemos concertos e eventos musicais renovadores também, fazendo com que Belo Horizonte se tornasse uma das cidades brasileiras mais interessadas e atualizadas em relação à música. Fizemos muitos eventos reunindo compositores latino-americanos que tiveram muita repercussão e nos deixaram alguns dos acervos mais importantes que temos”, recorda.





Ela aponta outras contribuições da FEA para a cidade, como abrigar os músicos que integravam a Orquestra da UFMG – a única que existia em Belo Horizonte na década de 1960 – quando esta foi extinta. “Sabia-se que o Palácio das Artes, que estava sendo construído, teria uma orquestra própria, mas, a partir do fechamento da Orquestra da UFMG, alguns anos antes, os músicos ficaram sem trabalho aqui”, conta.





Diante desse cenário, a FEA criou uma orquestra de cordas e um quinteto de sopros que absorveu aqueles músicos, que, segundo Berenice, estavam sendo cooptados por outras capitais. “Não havia o Ministério da Cultura ainda, mas conseguimos um convênio com o Ministério da Educação que nos permitiu manter esses músicos aqui durante uma temporada, até a criação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais”, comenta.





Continuidade e sustentabilidade

Ao longo dessas seis décadas foram, também, muitos momentos difíceis, mas nada comparável ao que se viu nos últimos anos, segundo Berenice. “Foi muito doloroso. Houve uma redução grande do número de alunos, o que nunca tinha acontecido. A situação a que chegamos no período da pandemia foi incomparável. Conseguimos nos reerguer, mas precisamos dar continuidade e sustentabilidade à Fundação”, ressalta.





O desafio que se coloca no momento, ela aponta, é a realização da programação pretendida para marcar os 60 anos da FEA em maio do próximo ano. “Há muitas ideias, mas, do ponto de vista da programação mesmo, definição de eventos e artistas, isso só se materializa se a gente conseguir patrocínio. É algo que está condicionado.”