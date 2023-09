Após ser indicado ao prêmio de ‘Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa’ no Grammy Latino de 2023, pelo trabalho ‘Não me espere na estação’, o cantor e compositor Lô Borges comemorou com o amigo, o gigante Milton Nascimento. O registro do momento foi compartilhado pelo perfil de Bituca nas redes sociais, na tarde dessa terça-feira (19/9).

Os dois conversaram por chamada de vídeo nos respectivos celulares. Com muitos gritos de “uhul”, Milton elogiou o amigo. “Ô trem bão. Parabéns”’, diz Bituca. Em seguida, Lô puxa a canção ‘Parabéns para você’, que os dois entoam juntos, mas com um detalhe: em vez de “muitos anos de vida”, uma das maiores vozes da MPB deseja ao amigo “muitos prêmios que venham”.

Lô Borges e Milton Nascimento se tornaram amigos ainda na juventude e lançaram juntos um dos maiores álbuns da música brasileira, 'Clube da esquina' Leandro Couri/EM

Lô disse ao amigo estar muito contente pela indicação e que já concorreu à estatueta de ‘Melhor canção em língua portuguesa’ do Grammy Latino em 2004, graças à parceria com Samuel Rosa e Nando Reis na música ‘Dois rios’. Ele também disse que estava muito feliz em ver o amigo bem.

Na legenda da publicação, Milton Nascimento teceu mais elogios ao amigo. “Lô Borges é um dos artistas mais geniais e que mais admiro na música. Acabei de receber a notícia de que ele foi indicado ao Grammy Latino, e não podia deixar de comemorar com ele”, escreveu. Lô respondeu: “Muito obrigado, querido Bituca. Você faz parte da minha história!”

Premiação em novembro

‘Não me espere na estação’ é o quinto álbum consecutivo de inéditas de Lô Borges lançado nos últimos cinco anos. Além dele, concorrem na categoria ‘Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa’ Titãs, com ‘Olho furta-cor’; Rachel Reis, por ‘Meu esquema’; Tulipa Ruiz e seu ‘Habilidades extraordinárias’; e Planet Hemp, em ‘Jardineiros’.

Os vencedores do Grammy Latino só serão conhecidos no dia 16 de novembro. A cerimônia, tradicionalmente organizada nos EUA, será feita desta vez em Sevilha, na Espanha. Veja todos os brasileiros indicados:

Categoria: Melhor álbum de música sertaneja

Decretos reais – Marília Mendonça

Ao vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos celebra João Paulo & Daniel – Daniel

É simples assim (ao vivo) – Jorge & Mateus

Raiz – Lauana Prado

Categoria: ‘Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa

Não me espere na estação – Lô Borges

Olho furta-cor – Titãs

Meu esquema – Rachel Reis

Habilidades extraordinárias – Tulipa Ruiz

Jardineiros – Planet Hemp

Categoria: Melhor álbum de Música Popular Brasileira

Serotonina – João Donato

Mil coisas invisíveis – Tim Bernardes

D – Djavan

Daramô – Tiago Iorc

Vem doce – Vanessa da Mata

Categoria: Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Fé – Iza

Da favela pro asfalto – Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso de amigo – Giulia Be

Good vibe – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Distopia – Planet Hemp Featuring Criolo

Categoria: Melhor álbum de samba/pagode

Negra ópera – Martinho Da Vila

Meu nome é Thiago André (ao vivo) – Thiaguinho

Resenha do Mumu – Mumuzinho

Sambasá – Roberta Sá

Desse jeito – Maria Rita

Categoria: Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Portuguesa - Carminho

Do amanhã nada sei - Almir Sater

Raiz - João Gomes

Elba Ramalho no maior São João do mundo - Elba Ramalho

Erva doce - Gabriel Sater

Categoria: Melhor artista revelação

Natascha Falcão

Categoria: Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

Quintal – Melim

As palavras, vol. 1 & 2 – Rubel

Hodari – Hodari

Em nome da estrela – Xênia França

Bryan Behr ao vivo em São Paulo – Bryan Behr

Categoria: Melhor álbum de música cristã