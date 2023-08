677

O músico fez seu último show em novembro do ano passado, quando encerrou a turnê 'A Última Sessão de Música' Instagram/Reprodução SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milton Nascimento voltou a afirmar sua aposentadoria em um vídeo divulgado em suas redes sociais neste domingo (27). Ele também confirmou estar bem de saúde na publicação.





No vídeo, Milton Nascimento aparece ao lado do médico Weverton Siqueira, que acompanha a saúde do músico há oito anos. O doutor informa ao cantor na publicação que ele está com a diabetes e a pressão arterial controladas, e acrescenta que ele está pronto para viver mais cem anos.







Presente na sala, o filho de Milton, o empresário Augusto Nascimento, pergunta a ele se não estaria afim de fazer mais uma apresentação. Ao ouvir, o cantor responde: "De jeito nenhum!".



