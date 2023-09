SIGA NO

'Clube da Esquina' já foi eleito melhor álbum do brasil de todos os tempos reprodução

Um levantamento da revista Rolling Stones elegeu os 50 melhores álbuns de rock latino de todos os tempos. O Brasil tem nove representantes na lista, mas o pódio é ocupado pelo grupo mexicano Café Tacvba, com o trabalho ‘Ré’, de 1994. O primeiro representante brasileiro da lista está em quarto lugar: ‘Clube da Esquina’, de Milton Nascimento e Lô Borges, lançado em 1972.

O reconhecimento vem um ano após o álbum ser eleito o melhor disco brasileiro já lançado. A avaliação foi feita por 162 especialistas em música e divulgada pelo podcast ‘Discoteca básica’, apresentado pelo jornalista Ricardo Alexandre. Na época, Milton Nascimento disse estar muito feliz pelo título. “Notícia que alegra muito os nossos corações”, postou nas redes sociais. O “Clube da Esquina” surgiu pela amizade de Bituca com a família Borges.

Além do clássico da música mineira, a lista também inclui o álbum ‘Os mutantes’, do grupo homônimo e lançado em 1968, em sexto lugar. A próxima aparição brasileira é na 17ª posição é ‘Karnak’, da banda paulista de mesmo nome, lançado em 1995; em seguida, na 19ª colocação está Roberto Carlos, com seu ‘Em ritmo de aventura’, de 1967.

Em 21º lugar, o grupo composto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown com o álbum ‘Tribalistas’, de 2002. Já na 29ª posição aparece o grupo Los Hermanos, com ‘Ventura’, de 2003. Os próximos brasileiros são Os Paralamas do Sucesso e o álbum ‘Selvagem?’, lançado em 1986. Rita Lee & Tutti Frutti também estão na lista, na 41ª colocação, por conta de ‘Fruto proibido’, trabalho de 1995.

Para fechar a lista dos brasileiros, Raul Seixas ocupa o 43ºlugar, com seu ‘Krig-ha bandolo!’, de 1973. Ao todo, outros 10 países latinos aparecem no ranking. México e Argentina são os mais citados, com 11 álbuns cada. O Brasil é o segundo com mais representantes.

Ritmo latino

Segundo a Rolling Stones, o rock latino mescla influências externas americanas e inglesas, como Elvis Presley e os Beatles, por exemplos, com ritmos locais, citando o samba, a balada argentina, a cumbia colombiana e o bolero mexicano como fatores que tornam o gênero musical tão único.

A lista divulgada nessa terça-feira (19/9) conta com trabalhos que vão dos anos 1960 até hoje e que, segundo a publicação, resumem os sons do Rock & Roll da América Latina em seu "aspecto mais ambicioso e transcendente".

50) Los Shakers, ‘La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar’ (1968) - Uruguai

49) Diamante Eléctrico, ‘Mira Lo Que Me Hiciste Hacer’ (2021) - Colômbia

48) La Revolución de Emiliano Zapata, ‘Revolución de Emiliano Zapata’ (1971) - México

47) Los Jaivas, ‘Alturas De Macchu Picchu’ (1981) - Chile

46) Los Van Van, ‘Los Van Van’ (1974) - Cuba

45) Los Bunkers, ‘Vida De Perros’ (2005) - Chile

44) Génesis, ‘Génesis’ (1974) - Colômbia

43) Raul Seixas, ‘Krig-ha Bandolo!’ (1973) - Brasil

42) Juanes, ‘Un Día Normal’ (2002) - Colômbia

41) Rita Lee & Tutti Frutti, ‘Fruto Proibido’ (1975) - Brasil

40) Zoé, ‘Memo Rex Commander’ (2006) - México

39) Puya, ‘Fundamental’ (1999) - Porto Rico

38) Traffic Sound, ‘Virgin’ (1969) - Peru

37) El Gran Silencio, ‘Chúntaros Radio Poder’ (2001) - México

36) Banda Nueva, ‘La Gran Feria’ (1973) - Colômbia

35) Él Mató a un Policía Motorizado, ‘La Síntesis O’Konor’ (2017) - Argentina

34) Os Paralamas do Sucesso, ‘Selvagem?’ (1986) - Brasil

33) No Te Va Gustar, ‘Este Fuerte Viento Que Sopla’ (2002) - Uruguai

32) Los Tres, ‘Fome’ (1997) - Chile

31) Eduardo Mateo, ‘Mateo Solo Bien Se Lame’ (1972) - Uruguai

30) Santa Sabina, ‘Santa Sabina’ (1992) - México

29) Los Hermanos, ‘Ventura’ (2003) - Brasil

28) Mon Laferte, ‘Vol. 1’ (2015) - Chile

27) Totem, ‘Totem’ (1973) - Uruguai

26) Carlos Vives, ‘El Rock de mi Pueblo’ (2004) - Colômbia

25) Molotov, ‘¿Dónde Jugarán Las Niñas?’ (1997) - México

24) Andrés Calamaro, ‘El Salmón’ (2000) - Argentina

23) Los Prisioneros, ‘Corazones’ (1990) - Chile

22) Fito Páez, ‘El Amor Después Del Amor’ (1992) - Argentina

21) Tribalistas, ‘Tribalistas’ (2002) - Brasil

20) Moris, 'Treinta Minutos de Vida' (1970) - Argentina

19) Roberto Carlos, ‘Em Ritmo de Aventura’ (1967) - Brasil

18) Sumo, ‘Llegando los Monos’ (1986) - Argentina

17) Karnak, ‘Karnak’ (1995) - Brasil

16) Soda Stereo, ‘Canción Animal’ (1990) - Argentina

15) Natalia Lafourcade, ‘Hasta la Raíz’ (2015) - México

14) Los Amigos Invisibles, ‘The New Sound of the Venezuelan Gozadera’ (1998) - Venezuela

13) Pescado Rabioso, ‘Artaud’ (1973) - Argentina

12) Caifanes, ‘El Silencio’ (1992) - México

11) Santana, ‘Abraxas’ (1970) - México

10) Julieta Venegas, ‘Bueninvento’ (2000) - México

9) Charly García, ‘Clics Modernos’ (1983) - Argentina

8) Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, ‘El Circo’ (1991) - México

7) Babasónicos, ‘Jessico’ (2001) - Argentina

6) Os Mutantes, ‘Os Mutantes’ (1968) - Brasil

5) Los Fabulosos Cadillacs, ‘Fabulosos Calavera’ (1997) - Argentina

4) Milton Nascimento, ‘Clube da Esquina’ (1972) - Brasil

3) Aterciopelados, ‘La Pipa de la Paz’ (1996) - Colômbia

2) Gustavo Cerati, ‘Bocanada’ (1999) - Argentina

1) Café Tacvba, ‘Ré’ (1994) - México