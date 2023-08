SIGA NO

Sucessos como 'Meu sangue ferve por você' estarão no repertório de Sidney Magal Reprodução



Nepomuceno, no Sul de Minas, recebe a quinta etapa classificatória do 53º Festival Nacional da Canção – Fenac , nesta sexta-feira e sábado (25 e 26/8). Sidney Magal, atração de amanhã, vai cantar “Sandra Rosa Madalena” e “Meu sangue ferve por você”, entre outros sucessos.

Nesta etapa do Fenac, concorrerão 20 músicas (10 em cada noite); quatro na modalidade presencial e uma on-line. As selecionadas participarão das semifinais em Boa Esperança, também no Sul de Minas, em 7 e 8 de setembro.

Em 9 de setembro, também em Boa Esperança, acontecerá a grande final, com 30 semifinalistas. Cada semifinalista na modalidade presencial garante R$ 2,5 mil. Ao todo, o festival entregará cerca de R$ 215 mil em premiação e o Troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado.

Em 2023, 988 músicas de compositores de 21 estados e seis países se inscreveram no Fenac. A comissão de seleção escolheu 120 para participar das etapas classificatórias. Após a apresentação em Nepomuceno, o festival segue para Elói Mendes (1º e 2 de setembro). Toda a programação é gratuita.