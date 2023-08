677

Frejat será uma das atrações do Projeto Matriz Leo Aversa/divulgação

Adriana Calcanhotto, Frejat, Gilsons, Mestrinho e Adriana Calcanhotto, Frejat, Gilsons, Mestrinho e Fernanda Takai são atrações do feriadão da Independência na cidade mineira de Conceição do Mato Dentro, que receberá o Projeto Matriz, com entrada franca e trajetória que já soma 34 anos.

Na área de artes cênicas, Maria Cutia , Maria Tiana e Circo Sufoco batem ponto na cidade. Voltados para adultos e crianças, os eventos ocorrerão no Largo da Santana, Casarão dos Lages, Largo da Matriz, Praça do Maranhão e Praça Bouganville. Além de shows, foram programados oficinas e feira de artesanato.

Gisele Couto vai cantar no distrito de Tabuleiro Alexandre Rezende/divulgação

A novidade desta edição do Projeto Matriz ocorrerá no feriado de 7 de setembro, quinta-feira, no distrito de Tabuleiro. Circo Gamarra, Trio Lapinhô, Gisele Couto e Adrielle Moreira se apresentarão no teatro de arena. A proposta é realizar ali um “por do sol cultural”. Mais informações podem ser obtidas em @projetomatriz

• Leia também: Os encantos da rota ecológica de Lapinha a Tabuleiro