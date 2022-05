Fernanda Takai fala sobre show, equilíbrio de egos e polêmica com Chico

A cantora manteve no repertório do show ''Com açúcar, com afeto'' e afirma que Nara Leão daria ''risada'' sobre a proporção da controvéria em torno da declaração de Chico Buarque de que deixaria de cantar a canção em razão de seu conteúdo machista (foto: NADJA KOUCHI/DIVULGAÇÃO)

Na pandemia, Fernanda Takai fez diferente. Enquanto boa parte dos artistas adiou o lançamento de seus discos, a cantora antecipou o dela. E enquanto muitos aproveitaram as lives para mostrar novos trabalhos, Fernanda resolveu esperar. É por isso que seu mais recente álbum, “Será que você vai acreditar?”, lançado em julho de 2020, somente agora ganha o formato de um show. Na pandemia, Fernanda Takai fez diferente. Enquanto boa parte dos artistas adiou o lançamento de seus discos, a cantora antecipou o dela. E enquanto muitos aproveitaram as lives para mostrar novos trabalhos, Fernanda resolveu esperar. É por isso que seu mais recente álbum, “Será que você vai acreditar?”, lançado em julho de 2020, somente agora ganha o formato de um show.









“Colocar o espetáculo pronto foi um desafio. Quando marquei as três datas em São Paulo, investi tudo, cenário, figurino, mas não sabia quando iria fazer outro.” Agora, a hora chegou – além de BH, o show já tem outras datas marcadas e o bloco está pronto para voltar para a rua.





É o momento certo em outros sentidos. O show “Será que você vai acreditar?” marca os 15 anos da carreira solo da vocalista do Pato Fu – a banda chega aos 30 no segundo semestre. “O primeiro disco (‘Onde brilhem os olhos seus’, de 2007, com repertório dedicado à obra de Nara Leão) repercutiu muito. Fiquei com medo de prejudicar a banda”, relembra Fernanda.

Mas pouco depois o Pato Fu lançou o primeiro “Música de brinquedo” (2010). “O trabalho explodiu, então contrabalançou os egos. Acho que se ele não tivesse feito um grande sucesso e o Pato Fu tivesse ficado em um limbo, teria sido prejudicial para as relações. Desde então, as coisas foram acontecendo, e eu não fiquei planejando. O que gostei, quando a carreira solo aconteceu, foi cantar com outras pessoas, aceitar convites que talvez na banda não coubessem. Dá para ter as duas coisas com tranquilidade.”

''É um disco muito sincronizado com o mal-estar do mundo. Acho que o Brasil está vivendo outra pandemia há alguns anos, que é a do governo absoluto. Quando chegou a pandemia da saúde, tudo ficou mais forte'' Fernanda Takai, cantora







Ainda que os horizontes tenham se aberto, Fernanda não mudou muito o modus operandi. “Será que você vai acreditar?” foi gravado e produzido por John Ulhoa, seu marido e cofundador do Pato Fu (função que ele exerceu nos álbuns “Onde brilhem os olhos seus”, “Luz negra”, de 2009, e “Na medida do impossível”, de 2014).





Mas a pandemia afetou diretamente a produção, tanto técnica quanto conceitualmente. Em março de 2020, o mundo parou. Fernanda tinha, até então, definido o repertório de seu próximo álbum, que deveria ser lançado no segundo semestre daquele ano. Com apenas duas canções gravadas das 10 previstas do disco, e sem muito o que fazer, ela decidiu botar a mão na massa.





Com John como sempre à frente do estúdio 128 Japs (que o casal mantém nos fundos de sua casa, na região da Pampulha) a maior parte do álbum foi produzida nos primeiros meses do confinamento. John gravou todos os instrumentos. “É um disco muito sincronizado com o mal-estar do mundo. Acho que o Brasil está vivendo outra pandemia há alguns anos, que é a do governo absoluto. Quando chegou a pandemia da saúde, tudo ficou mais forte”, comenta Fernanda.



''Aquilo (a controvérsia sobre 'Com açúcar, com afeto') ficou muito maior do era para ser. Não iria tirar a música (do repertório do show). E acho que a própria Nara, tivesse ouvido falar da polêmica, daria muita risada. Ali é um eu lírico ficcional. Não sou essa mulher, mas essas mulheres existem'' Fernanda Takai, cantora





PARA NINA







Outra música na mesma toada é “Não esqueça”, composta pelo gaúcho Nico Nicolaiewsky (1957-2014), do Tangos & Tragédias, para a própria filha. “Ou seja, foi feita muitos anos antes, mas o verso ‘Não esqueça de lavar as mãos’ se encaixou total com o momento.” Já “Corações vazios”, mais uma de John, foi feita no início da crise sanitária.





Ainda que a presença e a influência de John sejam marcantes no trabalho de Fernanda, há quase uma década ele não sai em turnê com ela. “Ao mesmo tempo em que o disco é um exercício da solidão de nós dois, no show está a equipe toda.” A banda que a acompanha é formada pelo guitarrista Borba, pela tecladista Camila Lordy, pela baixista Larissa Horta e pelo baterista Caio Plínio.





“Agora somos três mulheres, maioria”, diz Fernanda. Finalmente, vale dizer. Durante parte das três décadas de carreira, ela foi a única mulher em cena. Isso acabou aproximando Fernanda da cantora e compositora franco-brasileira Virginie Boutaud, que na década de 1980 foi a vocalista da banda Metrô. As duas compuseram e gravaram “O amor em tempos de cólera”, outra das inéditas do novo disco.





“Eu sou da geração que escutou anos 80, toquei Metrô na banda do colégio. A Virginie (que vive na França) fez contato comigo via rede social e comentamos que eu, nos anos 1990, ainda era uma das poucas mulheres em banda, como ela mesma foi”, relembra. Comentaram sobre como cantavam parecido – “Temos a mesma tonalidade” – e o encontro, primeiramente virtual, acabou levando Virginie a mandar uma música. Fernanda fez a letra, que ficou guardada e prometida para o disco da franco-brasileira.





“Só que o disco dela nunca ficava pronto e aí falei que estava escolhendo repertório para meu disco e perguntei se poderia lançar”, diz Fernanda. As duas acabaram se encontrando no palco no último dia do show de São Paulo.





Mesmo que as canções do novo álbum prevaleçam no show – além das inéditas, há também uma versão para “Love is a losing game”, de Amy Winehouse, que ela gravou para este trabalho – Fernanda passeia em cena pelo repertório dos álbuns anteriores. E aí chega à invariável questão da inclusão de “Com açúcar, com afeto” após a polêmica envolvendo a declaração de Chico Buarque sobre a música que fez para Nara Leão.

Fernanda Takai canta "Com açúcar com afeto" no DVD 'Luz negra', em 2009:





Em janeiro passado, foi lançada a série documental “O canto livre de Nara Leão”, no Globoplay. No terceiro episódio, Chico afirma ao documentarista Renato Terra, diretor da série, que não mais cantaria a canção que ele compôs para Nara após a música ter sido criticada por feministas.





“Se a Nara estivesse aqui, ela não cantaria, certamente”, dis- se. A letra fala de uma mulher que fica em casa enquanto o marido vive na rua, entre bares e outras mulheres. Ao retornar à casa, a mulher “abre os braços” para o marido.





Das 13 canções do repertório de Nara que Fernanda gravou em sua estreia solo, “Com açúcar, com afeto” foi uma das que mais fizeram sucesso, tanto que nunca deixou o repertório dos shows dela desde então.



''Às vezes, fico preocupada com a volatilidade e a visibilidade excessivas. Há pessoas que são só famosas. O que são famosos se não tiverem uma marca pagando? Fico um pouco assustada porque pessoas que não têm uma função clara têm muita visibilidade'' Fernanda Takai, cantora





RISADA A polêmica causada, muito maior do que o esperado, levou Fernanda ao Twitter, onde postou, também em janeiro: “Fiz a lista do meu novo show. Já tinha colocado ‘Com açúcar, com afeto’. E ela vai continuar. Adoro a canção, a história sobre como surgiu, muito bem escrita. Uma letra que dá voz a uma personagem. Um espaço bem delimitado na arte”.





“Aquilo (a controvérsia) ficou muito maior do era para ser. Não iria tirar a música. E acho que a própria Nara, tivesse ouvido falar da polêmica, daria muita risada. Ali é um eu lírico ficcional. Não sou essa mulher, mas essas mulheres existem”, diz Fernanda.





Bastante ativa nas redes sociais, mas mantendo a vida pessoal resguardada, ela diz que hoje entende melhor seu papel no mundo. “Sou uma pessoa que tem que ter responsabilidade ao dar opinião nas posturas que tomo politicamente. Hoje não me furto de me colocar. Quando era mais jovem, até por conta do coletivo da banda, eu evitava, pois nem todo mundo do Pato Fu pensa como eu. Agora, às vezes, fico preocupada com a volatilidade e a visibilidade excessivas. Há pessoas que são só famosas. O que são famosos se não tiverem uma marca pagando? Fico um pouco assustada porque pessoas que não têm uma função clara têm muita visibilidade.”





Fernanda entrou na pandemia com 48 anos e saiu com 50. “Quando você tem 20, 30 anos, acha que quando chegar aos 50 estará velho. Eu me sinto muito bem fisicamente e mentalmente mais forte. Por mais que tenha que lidar com a decadência do corpo em alguns momentos, cheguei aos 50 feliz. Sei fazer várias coisas que são independentes de eu ter sucesso o tempo inteiro. E não só na carreira artística, mas você sabe que não precisa ser o melhor o tempo todo. Ficar mais velho lhe dá certa paz, sem a competitividade da juventude”, afirma.



''Eu me sinto muito bem fisicamente e mentalmente mais forte. Por mais que tenha que lidar com a decadência do corpo em alguns momentos, cheguei aos 50 feliz. Sei fazer várias coisas que são independentes de eu ter sucesso o tempo inteiro'' Fernanda Takai, cantora







“SERÁ QUE VOCÊ VAI ACREDITAR?”

Show de lançamento do álbum de Fernanda Takai. Neste sábado (30/4), às 21h, Cine Theatro Brasil Vallourec, Praça Sete – Rua dos Carijós, 258, Centro, (31) 3201-5211. Ingressos: Plateia 1: R$ 120 e R$ 60 (meia); Plateia 2: R$ 100 e R$ 50 (meia). À venda na bilheteria e no site Eventim

A canção de abertura, “Terra plana” foi composta por John no ano anterior, bem antes de se ouvir falar em crise sanitária, como um recado para Nina, a filha de 18 anos do casal. Um dos versos acabou se tornando também o título do álbum: “E se alguém te contar/Que a terra é plana/E que não dá para o espaço viajar/Será que você vai acreditar?”.