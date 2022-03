'Estava em casa, com 48. Saí para fazer show e estava com 50', diz Takai

Tas recebe Fernanda Takai em seu programa para falar sobre seu reencontro com o público (foto: Carolina Amoedo/TV CULTURA)





Fernanda Takai é a convidada do “Provoca” desta terça-feira (15/3), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. A cantora e compositora, vocalista da banda Pato Fu, conversa com Marcelo Tas sobre o retorno aos palcos depois de dois anos e sobre como foi completar 50 anos de idade. Também instrumentista, Takai fundou a banda mineira junto ao marido, John Ulhoa (guitarra e voz), e o amigo Ricardo Koctus (baixo). A artista comenta sobre o momento de reencontro com seu público após dois anos sem shows presenciais, devido à pandemia. "Eu até comentei com a plateia que não sabia nem se a gente sabia fazer show", diz a cantora.





***





A apresentação à qual a artista se refere foi marcante não só por ter sido o primeiro show presencial depois de uma longa fase longe dos palcos, mas também depois de um período em que muitos perderam sua vida. Ela revela que, com segurança, a emoção de ter retornado ao ofício pôde ser compartilhada desde os colegas de banda ao cenógrafo, figurinista e outros de sua equipe. De maneira descontraída, Tas conversa com Takai sobre a idade dos 50, que ela completou em 25 de agosto do ano passado. Descrita por ela como forte e marcante, o meio século de vida chegou de surpresa para a cantora: "Eu estava em casa, com 48. Eu saí para fazer um show e estava com 50!", brinca.