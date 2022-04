Pato Fu está de volta aos palcos com tripla missão

Fernanda Takai, que comanda hoje a domingueira para pais e filhos, preferiu estrear show solo ao vivo no dia 30, em vez de fazer lives (foto: Bruno Paraguay/divulgação)

Em vias de dar a largada nas comemorações de seus 30 anos de estrada, o Pato Fu ocupa, neste domingo (10/4), o palco do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes com dupla missão: retomar o contato presencial com o público, após o isolamento social imposto pela pandemia, e a turnê "Música de brinquedo 2", interrompida no início de 2020.





PAIS E FILHOS



Guitarrista, produtor e principal compositor do Pato Fu, John Ulhôa diz que é raro um projeto especial – que não necessariamente dialoga com o restante da discografia da banda – durar tanto tempo, mas revela que isso se deve a algumas especificidades. “É um trabalho meio que voltado para pais e filhos, e pais e filhos estão sempre se renovando”, diz, aludindo ao repertório “adulto”, tocado com instrumentos de brinquedo ou em miniatura.





“Não é repertório composto por canções da última hora ou sucessos do momento, são coisas clássicas. Então, é um show que ainda vai levar um tempo para ficar obsoleto. Isso de você apresentar músicas que curtia quando era jovem para o seu filho é um negócio que se renova. Às vezes, a gente está concentrado em nosso novo trabalho, mas os convites para apresentarmos este show nunca param de chegar”, destaca.











O repertório de “Música de brinquedo 2” traz “Severina xique-xique”, de Genival Lacerda, “Kid Cavaquinho”, de João Bosco e Aldir Blanc, “Datemi un martello”, de Rita Pavone, “Private Idaho”, da banda B-52’s, e “Every breath you take”, do The Police. O show de hoje terá também canções do primeiro “Música de brinquedo”.

FERNANDA NO CINE THEATRO

Depois do reencontro com o público a bordo do Pato Fu, a vocalista Fernanda Takai se descola da banda para, em 30 de abril, retomar a carreira solo com um show no Cine Theatro Brasil Vallourec. O espetáculo promove “Será que você vai acreditar?”, álbum lançado por ela em julho de 2020.





Fernanda diz que a impossibilidade de levar o novo trabalho aos palcos em plena pandemia representou um impacto grande, mas sua opção que foi esperar até que pudesse estar presencialmente diante do público.





“Não quis fazer live de lançamento. Depois que finalizo um novo trabalho, o mais legal é ir para a estrada com ele, então me recusei a fazer a divulgação on-line, mesmo sem perspectiva de retomada”, aponta.





Quase dois anos depois, “Será que você vai acreditar?” finalmente vai ao encontro dos fãs da cantora em Belo Horizonte. Ela já havia se apresentado de 25 a 27 de fevereiro, em São Paulo.





“Em casa, sempre tem distrações, toca a campainha, o cachorro late, o filho chora. No teatro, você está concentrado, é um momento mágico. Você conta a história do disco com cenário, figurino, você bota toda a equipe para trabalhar de novo, então faz toda a diferença”, destaca.





O repertório traz “Terra plana”, de John Ulhôa, “Não esqueça”, de Nico Nicolaiewsky, “Love is a losing game”, de Amy Winehouse, e “O amor em tempos de cólera”, parceria de Fernanda com Virginie Boutaud, vocalista da banda Metrô. O roteiro terá temas da discografia solo da cantora, como “Diz que fui por aí”, de Zé Keti e Hortensio Rocha, e “Com açúcar, com afeto”, de Chico Buarque, ambas do álbum “Onde brilhem os olhos seus”, de 2007.











Pato Fu planeja turnê retrospectiva para comemorar seus 30 anos de carreira. “Estamos fazendo músicas novas, que não devem sair em formato de álbum, como antigamente, porque isso ficou muito anacrônico”, conta John. “Sempre fizemos turnês olhando para a frente, pensando em coisas novas, então estamos trabalhando esse material para colocar na roda, acredito que no segundo semestre.”

SESSÃO NOSTALGIA

A turnê terá também um pouco de nostalgia, ao revisitar a carreira do grupo. “Vai ter para todo mundo, para quem é nosso fã desde o início e também para quem está chegando agora”, diz.





“MÚSICA DE BRINQUEDO 2”

Com Pato Fu e Giramundo. Abertura da temporada 2022 do Projeto Diversão em Cena ArcelorMittal. Neste domingo (10/4), às 17h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. Ingressos esgotados.

“SERÁ QUE VOCÊ VAI ACREDITAR?”

Show solo de Fernanda Takai. Em 30 de abril, sábado, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Plateia 1: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Plateia 2: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Vendas on-line: www.eventim.com.br





























































Ao comentar a retomada das atividades presenciais, ele se diz apreensivo e feliz. “Confesso que estou meio nervoso e ansioso. É engraçado, não é bem a sensação de não saber mais fazer, mas é como se fosse estreia. De qualquer forma, fiquei muito satisfeito com os ingressos terem se esgotado. A gente existe ainda, as pessoas não se esqueceram. As coisas boas que a gente plantou ainda seguem, estão aí”, ressalta.