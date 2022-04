Fernanda Takai confessa que entendia mal música dos Paralamas: 'Leão feliz'

A cantora Fernanda Takai, do Patu Fu, fez uma confissão divertida neste domingo (24/4). Por meio de seu perfil no Twitter, ela admitiu que sempre cantou errado a música "Vital e sua moto", primeiro hit dos Paralamas do Sucesso, lançada em 1983.A faixa, que conta a história de Vital, amigo do grupo e que compra uma motocicleta, tem o trecho: "Os Paralamas do Sucesso / Vão tentar tocar na capital / Vital e sua moto / Mas que união feliz".Mas para Takai, o vocalista Herbert Vianna cantava mesmo era sobre o rei dos animais. "Confissão de letras que eu entendia errado: "Vital e sua moto, mais que um leão feliz...", escreveu a artista.