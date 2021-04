Pato Fu divulga versão acústica e clipe de 'Antes que seja tarde'

O Pato Fu completa 30 anos em 2022 e já prepara comemoração (foto: André Frossati/Divulgação)

Em 1998, o Pato Fu, então com seis anos de estrada, tinha virado gente grande na cena da música pop nacional. Trabalhando com Dudu Marote, um dos maiores produtores daquela época em atividade no país, lançou seu quarto álbum, “Televisão de cachorro”. Foi a primeira vez que a banda recebeu disco de ouro, o que, na época, significava uma venda superior a 100 mil cópias.





Rapidamente, uma canção foi para as rádios, a doce “Antes que seja tarde” (Fernanda Takai/John Ulhoa/Tarcísio Moura), em boa parte responsável pelo sucesso do disco. Dando continuidade ao projeto de “esquenta” dos 30 anos do Pato Fu, que serão completados em 2022, nesta terça (13/4) será lançada nas plataformas digitais uma versão acústica da faixa. No YouTube, será disponibilizado um clipe com imagens da época.









NÔMADE

A gravação acústica de “Antes que seja tarde” é do final dos anos 1990 e foi na época disponibilizada para download no site do Pato Fu, como um extra para os fãs. Além do trio de fundadores – Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus –, a canção contou com Xande Tamietti, primeiro baterista do grupo.





O clipe que acompanha o lançamento reúne imagens da banda em extintos programas de TV do período – “Luau MTV” (MTV), “H” (Band), “Bem Brasil” (TV Cultura) e “CD Mania” (Shoptime).

A banda na época do lançamento de 'Televisão de cachorro' (1998), quando contava com o baterista Xande Tamietti (foto: Nino Andrés/Divulgação)



A canção, conforme já explicou Fernanda, nasceu da vida nômade que ela levou na infância, já que os pais – um geólogo e uma enfermeira – trabalhavam na mesma empresa e passaram por diversas transferências de lugares.





Fernanda nasceu na Serra do Navio, no Amapá, chegou a Salvador com 2 anos e só aterrissou em Belo Horizonte aos 9. “Eles reuniam a gente (ela e os irmãos) e diziam que tinham uma notícia para dar. No primeiro momento, não gostava de perder os laços (os amigos, os colegas de escola), mas depois isso acabou sendo somado”, disse ela, em conversa com Roberto Menescal e Verônica Sabino.





O próximo lançamento, previsto para 21 de maio, será uma versão ao vivo para "O pilho predileto do Rajneesh", do álbum “Isopor” (1999). A música, de Rubinho Troll, antigo parceiro de John e há anos radicado em Londres, foi lançada originalmente pelo Sexo Explícito, uma das bandas que o guitarrista teve antes de criar o Pato Fu.





“ANTES QUE SEJA TARDE”