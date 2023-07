677

Padrinho do Fenac neste ano, Wilson Sideral fará parte do júri da primeira eliminatória e apresentará o show "Tropical blues", sábado (29/7), na cidade histórica mineira Hercules Rakauskas/Divulgação

O 53 º Festival Nacional da Canção começa nesta sexta-feira (28/7), na histórica Tiradentes. As apresentações dos concorrentes, que ocorrerão também no sábado, serão na Praça da Rodoviária. Nesta etapa, os jurados escolherão entre 20 músicas selecionadas as que irão à semifinal, prevista para os dias 7 e 8 de setembro, em Boa Esperança, no Sul do estado. A final será realizada também em Boa Esperança, no dia 9 de setembro.





Votação eletrônica

Paralelamente ao Fenac, o Largo das Forras abriga o Festival Nacional da Cultura, oferecendo apresentações de música clássica, instrumental, teatro, dança e artes circenses. Fundador e organizador do Fenac, o empresário Gleizer Naves explica que agora o festival passará a adotar votação por meio eletrônico.





“Cada jurado receberá um tablet, o que facilitará bastante a vida de todos. Acabou de votar, e a central de apuração já terá o voto de todos os jurados. A expectativa é de ser uma estreia digna da cidade de Tiradentes e dos 53 anos do festival”, diz.





O concurso terá seis rodadas de seletivas e uma divisão entre concorrentes presenciais e on-line. “Neste ano, pela primeira vez, separei a premiação on-line da presencial. Teremos somente o primeiro e o segundo lugares para as músicas on-line, com uma premiação de R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Já as presenciais terão uma premiação de R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 15 mil para o segundo, R$ 10 mil para o terceiro, R$ 7 mil para o quarto e R$ 5 mil o quinto”, diz o fundador do festival.





Ele acrescenta que “o melhor intérprete ganhará um prêmio de R$ 5 mil e, do sexto ao décimo classificados, cada um receberá R$ 3,5 mil; do décimo primeiro ao vigésimo, R$ 2,5 mil cada um. Está bem democrático a gente sair distribuindo todos esses valores. Ao todo, serão quase 30 prêmios”.





Foram inscritas à disputa 997 canções, com a participação de quase todos os estados brasileiros e de seis países. Dessas, 120 foram classificadas. “Este é o primeiro grande festival depois da pandemia. Como fundador do Fenac, fico com um orgulho danado disso, de ter chegado nisso, nessa contribuição. Todo mundo tem direito de ter um palco e mostrar seu trabalho. O mais importante é o congraçamento, o intercâmbio que o Fenac proporciona”, afirma Gleizer.





Presença certa como um dos jurados, o artista plástico Fernando Pacheco afirma estar muito feliz com o convite. “Sou artista, pintor, mas tenho uma ligação muito forte com a música, durante toda a minha trajetória. Além disso, tenho, modéstia à parte, um ouvido muito bom, tanto para a parte da composição em si, da melodia e do arranjo, como também da letra. Isso porque tenho também muita afinidade com a questão da letra das músicas, porque coloco títulos nos meus quadros sempre com um toque poético”, comenta.





Pacheco observa que, “quando a pessoa tem sensibilidade, é criativa, não é só em um gênero de arte. Então, partindo do pressuposto de que sou um artista da pintura, criativo e com bastante sensibilidade, essa sensibilidade e essa criatividade se dão também para entender os outros gêneros de arte. Foi a partir disso que ele me convidou, para que levasse um olhar diferente, o olhar do pintor que sou, para a questão da música”.

O pintor Fernando Pacheco estará no júri do Fenac em Tiradentes Nereu Jr/divulgação

Boas lembranças

Wilson Sideral declara que, por ter nascido no Sul de Minas e guardar lembranças de infância do Fenac, tem um carinho imenso pelo festival. “E a cada ano que passa ele ganha uma maior projeção e virou uma coisa meio itinerante. Estive no ano passado fazendo o encerramento de uma das noites na cidade de Nepomuceno e foi muito bom”, relata.





“Agora estou de volta, fazendo as edições de Tiradentes e o show de encerramento em Boa Esperança, quando será o ápice. Além disso tudo, ainda tenho a honra de ser convidado para ser padrinho e jurado dessa primeira etapa que acontecerá em Tiradentes”, diz. Sideral se apresenta no sábado acompanhado de Felipe Continentino (bateria), Marcos Abjaud (piano e teclados), Bruno Vellozo (baixo acústico), Jaiminho Silva e Nequinho (vocais).

53º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO – PRIMEIRA ETAPA

Nesta sexta-feira (28/7) e sábado (29/7), a partir das 20h, na Praça da Rodoviária, em Tiradentes. Entrada franca.