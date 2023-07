677

Tiago Iorc diz que a força do afeto o inspira Hugo Toni/divulgação

O cantor e compositor Tiago Iorc chega a BH com a turnê "Daramô", nesta sexta-feira (28/7), no Arena Hall. Ele divulga seu sexto álbum de estúdio, batizado com o nome do show, e promete repertório de lançamentos ("Saudade boa", "Tudo o que a fé pode tocar" e "Daramô" ), além de cover de Marília Mendonça ("Ciumeira") e sucessos de seus 16 anos de carreira ("Amei te ver", "Coisa linda" e "Tangerina").

“O afeto é um dos maiores tesouros do Brasil e essa força me inspira muito. É o fio condutor da vida”, afirma Tiago, no material de divulgação da turnê com canções inspiradas no amor.

Os portões do Arena Hall serão abertos às 20h. Ingressos para arquibancada e cadeira superior variam de R$ 50 a R$ 200; para pista, de R$ 55 a R$ 220; e para pista premium, de R$ 90 a R$ 360. Vendas on-line no site Sympla.

Depois de um período sabático de 16 meses longe dos palcos, o artista se diz renovado com a inspiração que buscou junto à natureza em Caraíva e Itacaré, no litoral da Bahia. No ano passado, ele fez shows na Europa.