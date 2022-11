Tiago Iorc lança 'Daramô', álbum de inéditas

Tiago Iorc expõe a vontade de dar e receber amor em seu novo projeto (foto: Hugo Toni/divulgação)



O músico Tiago Iorc mandou para as plataformas digitais seu novo álbum, “Daramô”, com 10 faixas inéditas. A brasilidade dá o tom ao repertório. O primeiro single, “Saudade boa”, ganhou videoclipe produzido na Bahia. O artista diz que o novo trabalho reflete o seu desejo de dar e receber amor, trazendo novas paisagens sonoras.





de Itapuã.









“Saudade boa”, a faixa de trabalho, chega com videoclipe no YouTube. “Umas minhas favoritas, é composição minha e da Duda e surgiu quando ela estava indo fazer uma viagem. Nasceu de improviso, ao tentar descrever a sensação boa da saudade, a saudade que faz carinho e enche o peito. É a faixa que melhor sintetiza a sonoridade e a energia do álbum”, explica Iorc no material de

divulgação do álbum.