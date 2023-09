677

Sucesso instantâneo no streaming, Luísa Sonza estreia novo álbum no 'The Town' Natasha Werneck/EM/D.A Press São Paulo - Fã declarada de Rita Lee, Luísa Sonza cantou ao vivo, pela primeira vez, a faixa "Lança Menina", canção do seu novo disco em homenagem à Rainha do Rock. A artista abriu o palco principal do "The Town" neste domingo (3/9), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e levou os fãs à loucura ao descer do palco para interagir com a plateia na estreia da nova música.





A penúltima faixa do álbum "Escândalo Íntimo", lançado na última terça-feira (29/8), Sonza incorporou o refrão de 'Lança Perfume', um dos maiores sucessos de Rita Lee, de 1980. A homenagem, segundo Sonza, surgiu no meio da produção do álbum.

"Eu não escolhi essa música. Ela veio no meio da sessão pra gente. A gente cantou, aí vimos: 'dá certo isso aqui'. Talvez Rita tenha vindo e falado 'ei, tem isso aqui'.", disse a cantora em coletiva de imprensa após o show no festival.



A artista pop nunca escondeu sua admiração por Rita Lee e até foi citada na autobiografia da cantora, que morreu no dia 9 de maio de 2023. "Ela consegue se comunicar com todo mundo. As letras dela são profundas. Me inspiro em tudo, na personalidade. Eu não tenho palavras. Ela é muito mais do que palavras", declarou.



Além do refrão, Sonza também sampleou o trecho original de uma entrevista viral da Rainha do Rock. "Porque ela é exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Ela é jovem, ela... sabe? Ah, vá se f*der, sabe? Chata 'paca'", diz a voz de Rita Lee. O trecho foi extraído do documentário "Rita Lee: Biograffiti", de 2007.



Sucesso instantâneo no streaming, o álbum "Escândalo Íntimo" acumulou mais de 15,6 milhões de reproduções em suas primeiras horas de lançamento. A artista também apresentou outros hits, como "Carnificina", "Mulher do Ano XD", de 2021, e as novas "Luísa Manequim" e "A Dona Aranha". Na noite de sábado (2/9), Demi Lovato convidou Luísa Sonza para subir ao palco e as duas cantaram "Penhasco 2", lançada pelo álbum "Escândalo Íntimo", da brasileira.