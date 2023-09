677

Uma das músicas mais comentadas nos últimos tempos ganhou uma versão especial nas redes sociais. “Chico” é uma canção de amor de Luísa Sonza, dedicada ao seu, agora, ex-namorado Chico Moedas. Mas o perfil Cacau e Cookie, que possui mais de 600 mil seguidores no TikTok, decidiu adaptar o sucesso para o amor por cães com um vídeo que atingiu 1,5 milhões de visualizações.



A canção é, atualmente, a música mais ouvida de Luísa Sonza nas plataformas digitais, parte do álbum “Escândalo Intimo”, lançado pela cantora no dia 29 de agosto. A faixa alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil, o top 30 no Spotify Global e acumula mais de 25 milhões de streamings, até o momento.





“Chico” voltou aos assuntos mais comentados na internet após o anúncio do fim do relacionamento de Luísa e Chico, nesta quarta-feira (20/9). A artista revelou que foi traída pelo namorado que dá nome à música durante o programa ‘Mais Você’, na Rede Globo.

Usuários do TikTok aderiram a trend com vídeos de seus cachorros Reprodução/TikTok