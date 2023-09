677

Estopinha Rossi, morre nesta quarta-feira (20/9) (Reprodução/Instagram/@estopinharossi) Estopinha, a primeira pet influenciadora do Brasil, morreu nesta quarta-feira (20/9), aos 14 anos. A notícia foi confirmada pelo próprio tutor, Alexandre Rossi, em seu Instagram. Ela não resistiu a uma infecção na unha, e após os medicamentos, teve sérios complicações no estômago, chegando a ser internada.

"Estopimha se foi... dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante pra mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar", escreveu Alexandre na legenda.

Rossi informou que será feito um memorial hoje à tarde para celebrar a vida de Estopinha. Será no Pet Memorial, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, entre 16h e 17h e será aberto para "quem puder e quiser estar presente nessa celebração" e também será transmito de forma on-line.

Nesta terça-feira (19/9), seu tutor já havia compartilhado com os fãs que temia perdê-la. "Não sei mais quanto tempo tenho com a Estopinha. Hoje fiquei muito mal." O especialista em comportamento animal descumpriu regras do condomínio em que mora, que fechou seu espaço pet, para passear com sua filha de quatro patas pela última vez.

Estopinha foi uma vira-lata que ganhou a internet por sua simpatia. Adotada pela família Rossi quando tinha um ano, antes ela já tinha sido devolvida duas vezes por pessoas que alegaram "mau comportamento". Porém, ao ser adotada por Rossi, foi reeducada, comprovando que mesmo cães adultos podem ser adestrados e conviver em harmonia com sua família.

Sua conta no Instagram tinha mais de 700 mil seguidores. Lá compartilhava seu cotidiano, como seus passeios e suas brincadeiras com os irmãos, a Miah e o Bartô. No Facebook, Estopinha é seguida por mais de 2 milhões de pessoas.

