677

Pabllo Vittar lança documentário sobre sua participação na primeira edição do The Town Reprodução/The Town Festival



“Com banda ou sem banda, eu sou o show”. Foi com essa frase que Pabllo Vittar encerrou seu show no ‘The Town’, no último dia 10. A afirmação repercutiu nas redes sociais e, claro, é um dos pontos altos do documentário que a drag queen lançou na madrugada desta quarta-feira (20/9). “Com banda ou sem banda, eu sou o show”. Foi com essa frase que Pabllo Vittar encerrou seu show no ‘The Town’, no último dia 10. A afirmação repercutiu nas redes sociais e, claro, é um dos pontos altos do documentário que a drag queen lançou na madrugada desta quarta-feira (20/9).





Leia: Pabllo Vittar cria formato inédito com banda em show no The Town

“Pabllo Vittar, The Town - O Documentário” já alcançou mais de 60 mil acessos em apenas 9 horas. Com quase 17 minutos de duração, o vídeo mostra os bastidores da apresentação no festival. Os registros revelam detalhes do trabalho da equipe, a construção dos figurinos e os ensaios do balé e da banda.









O documentário ainda mostra que a mãe da Pabllo, Verônica Rodrigues, está afinada nas músicas da filha, além de abraços emocionantes entre os dois, incluindo a comemoração logo após o final da apresentação. Os fãs também poderão assistir a depoimentos da equipe da drag queen, sem contar os trechos comentados pela própria Pabllo Vittar.