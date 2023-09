Após a cantora Luísa Sonza anunciar ao vivo e em rede nacional que foi traída pelo namorado Chico Moedas e que decidiu pôr um ponto final na relação, muitos fãs da loira decidiram descobrir onde teria acontecido o ato. Conforme a gaúcha contou no programa ‘Mais você’, ele teria ficado com outra pessoa em um “banheiro sujo de um bar”. Ela ainda cita o estabelecimento comercial no final de sua mensagem.

Acontece que muita gente relacionou o local em questão com o Bar da Cachaça, citado na música que Luísa fez para Moedas. Em ‘Chico’, ela diz que o boteco será o lar do casal. Após receber diversos comentários nas redes sociais dizendo que o influenciador teria traído a cantora por lá, o Bar da Cachaça negou o ocorrido. “Nós do Bar da Cachaça estamos muito lisonjeados com a menção na música e nos solidarizamos com a Luiza Sonza. Desejamos a ela toda a sorte do mundo! Contudo, não temos relação com o ocorrido e não nos cabe opinar sobre a vida dos envolvidos”, publicou o perfil do Instagram.

Outro lugar apontado pelos internautas é o bar Galeto Sat’s, também do Rio de Janeiro. O rumor ficou ainda maior, após o jornalista Léo Dias ter publicado que a traição realmente ocorreu no estabelecimento. O Galeto Sat’s fez um comentário bem-humorado em sua página do Instagram. “A gente tá fora desse negócio de fofoca, mas pessoal falando que tudo aconteceu no Sat's, né? O que podemos fazer se aqui é suco puro de Rio de Janeiro? Esperamos vocês até às quatro da matina, com comida e bebida boa. Comportem-se", publicou a página.

Ao jornal O Globo, um dos donos do estabelecimento, Raoni Rabello, contou que foi surpreendido pela repercussão do caso. “Tem bastante gente entrando no bar por conta disso e vindo aqui para bater foto do banheiro e fazer gracinha. Muita gente também está pedindo as imagens das nossas câmeras de segurança”, afirmou.

Ele ainda disse que não se sabe se o local realmente foi palco da traição. “Está uma confusão! E, para ser bem sincero, a gente não sabe nem se isso aconteceu realmente aqui. Nosso bar fica aberto até muito tarde, então muita coisa acontece aqui... Mas, com relação a esse fato específico, não posso dizer nada. Caso contrário, seria leviano”, ressaltou.

Em 'Chico', Luísa Sonza cita o Bar da Cachaça como um lugar especial para o relacionamento com Chico Moedas Reprodução/internet

Raoni destacou também que, ao contrário do que circulou nas redes sociais, o banheiro do bar segue funcionando normalmente e não está interditado, como afirmaram diversos perfis. “Fizemos hoje apenas uma manutenção no banheiro. Coisa simples, rápida. Nada! Foi mais uma gracinha de uma pessoa que estava passando na rua e resolveu entrar lá. E aí deu esse mal-entendido. Mas o banheiro já voltou a funcionar”, explicou.

De acordo com o Uol, a conversa que levou ao término entre Luísa e Chico aconteceu em outro lugar: o bar Quartinho, no Rio de Janeiro. O amigo de Casimiro teria admitido a traição, o que acabou levando ao fim do namoro de quatro meses. Sonza teria saído da conversa "aos prantos".