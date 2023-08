Larissa Manoela e a mãe, que cuidava da carreira da atriz Reprodução

Sucesso nas novelas, a atriz Larissa Manoela está vivendo um turbilhão na vida pessoal. Isso porque a estrela estaria em pé de guerra com os pais, Silvana e Gilberto, que estariam controlando o trabalho e o dinheiro da artista. Os ex-empresários da estrela resolveram abrir o jogo sobre a polêmica e se defenderam das acusações de que teriam vendido uma mansão que pertencia à eterna Maria Joaquina, sem a autorização.

Eles começam a defesa dizendo que “muita inverdade” está sendo dita e publicada. Além disso, eles afirmam que a decisão de cuidar da carreira da filha foi algo feito por amor. "É verdade que abdicamos há anos de nossas carreiras pelo sonho da nossa filha. Jamais nos arrependeremos disso. Larissa é nossa filha única. É e sempre será parte integrante do nosso lar, mesmo que lancem histórias inverídicas na imprensa. Nós sempre seremos seus pais, ela sempre será nossa filha. Nenhum fator externo conseguirá mudar nossa relação”, disseram no documento divulgado pelo ‘Fofocalizando’, do SBT.

Silvana e Gilberto também disseram que pessoas de fora da família estão tentando criar problemas para a família. Então, eles contaram sobre a história da mansão de Orlando, nos Estados Unidos. “Pensamos muito em falar em carta aberta sobre a nossa dor, mas as mentiras estão agredindo a nossa moral e nossa saúde. Sobre a acusação de venda da nossa casa nos Estados Unidos, supostamente feita à revelia da nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela”, argumentam.

A decisão, segundo os pais, era de que o investimento não era mais viável e que o dinheiro da venda foi investido na empresa da família, em que os três são sócios igualitários. “ Mais tarde, reinvestimentos em uma casa e um terreno para Larissa aqui no Brasil em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três, os verdadeiros integrantes de nossa família”, continuam, em uma possível indireta ao ator André Luiz Frambach, noivo de Larissa e considerado pivô das brigas.

Por fim, eles destacaram que não têm mais convívio com a atriz, mas que esperam coisas boas para ela. “Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira. Assim como tudo o que fizemos para ela, sempre visou sua segurança patrimonial tangível e intangível e jurídica. Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário. Sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro. Nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda receita advinda do nosso trabalho”, concluem.

Likes em críticas

Após a divulgação da carta, os fãs de Larissa notaram que ela curtiu alguns tweets criticando Gilberto e Silvana. "Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas, sim, e a pressão sempre começa financeiramente”, dizia uma postagem curtida pela atriz.

"Imagina você estar finalmente de boa curtindo suas mini férias com seu noivo na praia e do nada teu nome num programa de fofoca, os apresentadores te pintando como vilã e ainda te perseguindo e filmando. Meu Deus, isso é doentio", afirmava outra.

"Larissa Manoela nunca foi de aparecer em Instagram de fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso. E agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!", curtiu Larissa.