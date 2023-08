SIGA NO

José Murilo foi eleito para a ABL em 2004 Reprodução/Arquivo pessoal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O historiador José Murilo de Carvalho morreu na madrugada deste domingo (13) aos 84 anos.



Carvalho estava internado com Covid-19. O velório será realizado na segunda-feira (14), a partir das 9 horas na Academia Brasileira de Letras e o enterro ocorrerá às 13h no Mausoléu da ABL no Cemitério São João Batista.



José Murilo era mineiro, bacharel em sociologia e política pela UFMG, mestre em ciência política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, onde defendeu tese sobre o Império Brasileiro.

Foi professor e pesquisador visitante nas universidades de Oxford, Leiden, Stanford, Irvine, Londres, Notre Dame, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, e na Fundação Ortega y Gasset em Madrid.





O historiador foi professor emérito da UFRJ e pesquisador emérito do CNPq. Eleito para a ABL em 2004, ocupava a cadeira nº 5. Escreveu 19 livros, entre eles "A Formação das Almas", "A cidadania no Brasil", e "Os bestializados". Fazia parte também da Academia Brasileira de Ciências.